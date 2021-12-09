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Приземлення літака з Протасевичем здійснював офіцер КДБ – ЗМІ

Четвер, 9 грудня 2021, 12:45
Приземлення літака з Протасевичем здійснював офіцер КДБ – ЗМІ
Літак Ryanair з Протасевичем приземляється в аеропорту Мінська 23 травня 2021 року. Фото: Getty Images

Колишній диспетчер мінського аеропорту співпрацював із розвідувальними органам Польщі й розповів, що приземлення літака Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем здійснював офіцер білоруського КДБ.

Джерело: стаття американського видання New York Times з коментарем речника польської розвідки Станіславом Жарином

Деталі: Джерело журналістів у польських розвідувальних органах розповідає, що влітку цього року колишній диспетчер мінського аеропорту потайки перетнув кордон та співпрацює з польськими спецслужбами. За версією журналістів, він спершу сконтактував з посольством США в Польщі, але американські дипломати скерували його до польських спецслужб.

Джерело стверджує, що втікача звати Олег Галегов. Саме на нього поклали відповідальність повідомити пілоту пасажирського літака про можливу вибухівку на борту.

Галегов підтвердив польській розвідці всі деталі версії, що білоруські спецслужби навмисне інсценували версію про можливу вибухівку, щоби примусово посадити літак у Мінську та заарештувати Протасевича.

Пряма мова Жарина: "(Галегов розповів – ред.), що в диспетчерській вежі перебував офіцер білоруського КДБ, який у ключову мить сам здійснював керування польотами в аеропорту. Він постійно перемовлявся по телефону з якоюсь особою, якій він переповідав усе, що відбувалося на борту літака".

Деталі: Крім того, колишній працівник аеропорту підтвердив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто наказав підняти винищувач та супроводжувати літак.

Журналісти також дізналися, що відділ кадрів "Белаеронавігації" намагався сконтактувати з тещею Галегова й дізнатися, де він  перебуває. Сам Галегов буцімто пішов у відпустку в червні та згодом зник.

Наразі він залишив територію Польщі, але європейські розвідувальні органи не знають, де він знаходиться.

У польських спецслужбах заявили, що розповідь Галегова стане цінним доказом для слідства в майбутньому судовому процесі над білоруською владою за примусову посадку пасажирського авіалайнера.

Передісторія: 

  • 23 травня в мінському аеропорту екстрено приземлився пасажирський літак ірландської компанії Ryanair, що летій за рейсом "Афіни – Вільнюс". На його борту перебував білоруський опозиційний журналіст і засновник telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якого білоруські спецслужби заарештували відразу після приземлення літака.
  • Білоруські спецслужби буцімто отримали емейл, що на борту літака є бомба, яку "терористи", мовляв, хотіли деактивувати у Вільнюсі. Однак повідомлення про бомбу прийшло до білоруських спецслужб пізніше за час контакту диспетчерів мінського аеропорту з пілотами лайнера.
  • Європейський Союз наклав цілу низку санкцій на режим Лукашенка за примусову посадку літака.
  • Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю й закрила повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі.

Українська правда, виправлено

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Теми: БілорусьавіаЛукашенко
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