Бустерную дозу вакцины против Covid получили более 20 тысяч украинцев

Две дозы вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19, получили уже 13,98 миллиона жителей Украины, бустерную дозу получили 20,46 тысячи человек, дополнительную дозу – 6,23 тысячи человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: В воскресенье 9 января в Украине 20 376 человек вакцинировались против Covid-19. Первую дозу получили 5 850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2 053 человека.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них первую дозу получили 14 813 184 человека, две дозы – 13 980 473 человека, дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека.

Всего с 24 февраля 2021 года сделано уже 28 820 343 прививки.

Напомним: В Украине разрешили бустерную дозу вакцины: сначала людям старше 60-ти, а затем и всем желающим.

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"Бустер" можно получить с 8 января, а сгенерировать в сервисе "Дія" сертификат о третьей прививке – с конца января. Этот сертификат будет действителен 270 дней (9 месяцев).

Дополнительную дозу вакцины еще раньше начали предлагать людям с ослабленным иммунитетом, которым из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могли не дать необходимой защиты.

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