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Медведчуку продовжили домашній арешт

Понеділок, 10 січня 2022, 12:32
Віктор Медведчук, фото Getty Images

Суд продовжив термін перебування нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука під домашнім арештом.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Наталія Питель в коментарі "Українській правді", Інтерфакс-Україна

Деталі: За її словами, Медведчуку продовжили арешт на 2 місяці - до 10 березня. Відповідне рішення у понеділок ухвалив Печерський суд Києва.

В ОГП кажуть, що рішення стосується епізоду справи проти нього, в якому кума Путіна підозрюють у неазконних поставках вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.

Передісторія: Раніше Медведчук також перебував під домашнім арештом в іншому епізоді - щодо розграбування національних ресурсів України в окупованому Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Але 2 листопада 2021 року цей арешт Медведчуку змінили на особисті зобов'язання.

12 жовтня кума Путіна відправили під домашній арешт в епізоді щодо ОРДЛО.

Українська правда
Теми: Медведчукарештсуд


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