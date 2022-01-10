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Медведчуку продлили домашний арест

Понедельник, 10 января 2022, 11:32
Медведчуку продлили домашний арест
Виктор Медведчук, фото Getty Images

Суд продлил срок пребывания нардепа и кума Путина Виктора Медведчука под домашним арестом.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Наталья Питель в комментарии "Украинской правде", Интерфакс-Украина

Детали: Сообщается, что Медведчуку продлили арест на 2 месяца - до 10 марта. Соответствующее решение в понедельник вынес Печерский суд Киева.

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В ОГП говорят, что судебное решение касается эпизода дела против кума Путина, в котором он подозревается в незаконных поставках угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Предыстория: Ранее Медведчук находился также под домашним арестам в другом эпизоде - касательно разграбления национальных ресурсов Украины в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ касательно добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении секретного подразделения ВСУ.

Однако 2 ноября 2021 года этот арест Медведчуку изменили на личные обязательства.

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12 октября кума Путина отправили под домашний арест по эпизоду относительно ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: Медведчукарестсуд
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