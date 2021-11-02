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Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід, вже без арешту

Вівторок, 2 листопада 2021, 11:39
Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід, вже без арешту
Віктор Медведчук, фото AFP via Getty Images

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань куму Путіна та нардепу Віктору Медевдчуку замість домашнього арешту, термін якого закінчився. Рішення прийнято в межах справи про держзраду та замах на пограбування національних цінностей.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Таке рішення суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання прокуратури.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Що було раніше: Офіс генпрокурора повідомив, що граничний термін перебування Медвечука під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні – 6 місяців – закінчився, тому його подальше продовження неможливе. Тому ОГП попросив суд взяти з Медведчука особисті зобов'язання.

Також у генпрокурора попросили суд зобов'язати підозрюваного здати свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України, а також носити електронний засіб контролю.

Слід зауважити, що Медведчук все одно залишиться під домашнім арештом. Цей запобіжний захід діє в іншій справі проти нього – державна зрада, пов'язана з видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з Росією.

Передісторія:

  • Нардепу від партії "Опозиційна платформа – За життя" й куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: у державній зраді Україні, пов'язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупантами Криму, та у держзраді, пов'язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ОРДЛО).  
  • 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • За цією справою Медведчука відправили під домашній арешт. На затримання його поплічника нардепа Тараса Козака Служба безпеки України отримала дозвіл суду.
  • 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
  • 12 жовтня суд відправ Медведчука під домашній арешт у другій справі, хоча обвинувачення клопотало про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Прокуратура планує оскаржувати це рішення. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчуксуд
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