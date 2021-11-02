Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід, вже без арешту

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань куму Путіна та нардепу Віктору Медевдчуку замість домашнього арешту, термін якого закінчився. Рішення прийнято в межах справи про держзраду та замах на пограбування національних цінностей.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Таке рішення суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання прокуратури.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Що було раніше: Офіс генпрокурора повідомив, що граничний термін перебування Медвечука під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні – 6 місяців – закінчився, тому його подальше продовження неможливе. Тому ОГП попросив суд взяти з Медведчука особисті зобов'язання.

Також у генпрокурора попросили суд зобов'язати підозрюваного здати свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України, а також носити електронний засіб контролю.

Слід зауважити, що Медведчук все одно залишиться під домашнім арештом. Цей запобіжний захід діє в іншій справі проти нього – державна зрада, пов'язана з видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з Росією.

Передісторія: