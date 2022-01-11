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В Україні посиляться вимоги до російськомовної преси

Вівторок, 11 січня 2022, 12:28
В Україні посиляться вимоги до російськомовної преси
джерело: fotoimedia

З 16 січня в Україні починають діяти норми закону про мову, які зобов’яжуть російськомовні друковані ЗМІ повністю дублювати свої матеріали українською мовою.

Джерело: текст закону на сайті Ради, Інтерфакс-Україна

Деталі: Згідно з законом, друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою і можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою.

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Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів та видаватися в один день.

Поширення за підпискою друкованих ЗМІ, виданих не державною мовою, допускається за умови забезпечення їх засновниками можливості підписки в Україні такого ж видання державною мовою.

У кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ друковані засоби масової інформації державною мовою повинні становити не менше 50% найменувань.

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Ці положення закону наразі не поширюватимуться (до 16 липня 2024 року) на друковані ЗМІ, що видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Євросоюзу.

Передісторія: Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він набув чинності 16 липня того ж року. Стаття 25 закону, що стосується загальнодержавних і регіональних друкованих ЗМІ, набирає чинності через 30 місяців з дня набрання чинності законом. Водночас положення статті щодо місцевих друкованих ЗМІ набирають чинності через 60 місяців із дня набрання чинності законом.

Теми: ЗМІРосіямова
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