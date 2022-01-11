Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні посиляться вимоги до російськомовної преси

Вівторок, 11 січня 2022, 13:28
джерело: fotoimedia

З 16 січня в Україні починають діяти норми закону про мову, які зобов’яжуть російськомовні друковані ЗМІ повністю дублювати свої матеріали українською мовою.

Джерело: текст закону на сайті Ради, Інтерфакс-Україна

Деталі: Згідно з законом, друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою і можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою.

Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів та видаватися в один день.

Поширення за підпискою друкованих ЗМІ, виданих не державною мовою, допускається за умови забезпечення їх засновниками можливості підписки в Україні такого ж видання державною мовою.

У кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ друковані засоби масової інформації державною мовою повинні становити не менше 50% найменувань.

Ці положення закону наразі не поширюватимуться (до 16 липня 2024 року) на друковані ЗМІ, що видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Євросоюзу.

Передісторія: Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він набув чинності 16 липня того ж року. Стаття 25 закону, що стосується загальнодержавних і регіональних друкованих ЗМІ, набирає чинності через 30 місяців з дня набрання чинності законом. Водночас положення статті щодо місцевих друкованих ЗМІ набирають чинності через 60 місяців із дня набрання чинності законом.

Теми: ЗМІРосіямова


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЯ не опинюсь за ґратами – Порошенко

Український супутник встановив зв’язок з центром на Хмельниччині

Вакцинація зменшує ризик смертності в 10 разів – статистика МОЗ

Новини 13 січня: заяви РФ про переговори з США, виведення військ ОДКБ з Казахстану

фотоУ понеділок в зоні ООС загинули двоє бійців з Дніпра

ВІДЕОСаакашвілі вперше з’явився на суді в Грузії та звернувся до українців

Усі новини...
ЗМІ
Письменник Шендерович заявив, що залишив Росію через загрозу в’язниці
New York Times купує спортивний сайт The Athletic за $550 млн
Арешт активів "Прямого" й "5 каналу": адвокат Порошенка звинуватив ДБР у брехні
Останні новини
23:56
відеоЯ не опинюсь за ґратами – Порошенко
23:29
Британського принца Ендрю позбавили військових звань і титулу
23:11
Український супутник встановив зв’язок з центром на Хмельниччині
22:42
Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року
22:15
Вакцинація зменшує ризик смертності в 10 разів – статистика МОЗ
21:57
Новини економіки: арешт "Більшовика", запуск українського супутника
21:46
Голова Військового комітету НАТО: Переговори з РФ поки не дали результатів
21:33
Уряд ліквідував обласні управління Служби з питань праці
21:18
Новини 13 січня: заяви РФ про переговори з США, виведення військ ОДКБ з Казахстану
20:56
Гривня ще трохи знизилась до долара
Усі новини...