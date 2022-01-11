В Украине ужесточатся требования к русскоязычной прессе

С 16 января в Украине начинают действовать нормы закона о языке, которые обяжут русскоязычные печатные СМИ полностью дублировать свои материалы на украинском языке.

Источник: текст закона на сайте Рады, Интерфакс-Украина

Детали: Согласно закону, печатные средства массовой информации в Украине издаются на государственном языке и могут издаваться на других языках при условии, "что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке".

Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Распространение по подписке печатных СМИ, изданных не на государственном языке, допускается при условии обеспечения их учредителями возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке.

В каждом месте распространения печатных СМИ печатные средства массовой информации на государственном языке должны составлять не менее 50% наименований.

Эти положения закона пока не будут распространяться (до 16 июля 2024 года) на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском языке, на другом официальном языке Евросоюза.

Предыстория: Закон "Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Он вступил в силу 16 июля того же года. Статья 25 закона, касающаяся общегосударственных и региональных печатных СМИ, вступает в силу через 30 месяцев со дня вступления в силу закона. При этом положения статьи о местных печатных СМИ вступают в силу через 60 месяцев со дня вступления в силу закона.