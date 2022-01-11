Північна Корея провела "успішне випробування гіперзвукової ракети" – ЗМІ

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили у середу, що країна провела успішне випробування гіперзвукової ракети, яке відвідав лідер Кім Чен Ин.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї

Деталі: За повідомленням ЗМІ, Кім Чен Ин відвідав випробування вперше у цьому році.

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У вівторок влада Південної Кореї та Японії зафіксувала можливий запуск гіперзвукової ракети.

Друге випробування менш ніж за тиждень підтвердило новорічну обіцянку Кім Чен Ина підтримувати армію передовими технологіями в той час, коли переговори з Південною Кореєю та Сполученими Штатами зайшли у глухий кут.

Крім того, газета правлячої партії Rodong Sinmun (Північної Кореї – ред.) опублікувала фотографії Кім Чен Ина, який був присутній на запуску, на своїй першій сторінці.

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За словами аналітиків, фотографії, опубліковані державними ЗМІ, показують той самий тип ракети та боєголовки, які були вперше випробувані минулого тижня.

"Випробувальний запуск мав на меті остаточну перевірку загальних технічних характеристик розробленої системи гіперзвукової зброї", – повідомляє державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Ракета пролетіла 1 000 км і точно влучила в ціль.

"Найвища маневреність гіперзвукової ракети була більш яскраво підтверджена під час останнього тестового вогню", – зазначено у KCNA.

Кім Чен Ин закликав військових вчених "ще більше прискорити зусилля, щоб неухильно нарощувати стратегічний військовий м’яз країни як за якістю, так і за кількістю, а також подальшу модернізацію армії", – додали в KCNA.

Що передувало: Берегова охорона Японії заявила, що Північна Корея запустила балістичну ракету.

Нагадаємо: Снаряд, який на минулому тижні випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.