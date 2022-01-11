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Северная Корея провела "успешное испытание гиперзвуковой ракеты" – СМИ

Вторник, 11 января 2022, 23:39
Северная Корея провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты – СМИ
фото: Getty Images

Северокорейские государственные СМИ сообщили в среду, что страна провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которое посетил лидер Ким Чен Ын.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи

Детали: По сообщению СМИ, Ким Чен Ын посетил испытания впервые в этом году.

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Во вторник власти Южной Кореи и Японии зафиксировали возможный запуск гиперзвуковой ракеты.

Второе испытание менее чем через неделю подтвердило новогоднее обещание Ким Чен Ына поддерживать армию передовыми технологиями в то время, когда переговоры с Южной Кореей и Соединенными Штатами зашли в тупик.

Кроме того, газета правящей партии Rodong Sinmun (Северной Кореи – ред.) опубликовала фотографии присутствовавшего на запуске Ким Чен Ына на своей первой странице.

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По словам аналитиков, фотографии, опубликованные государственными СМИ, показывают тот же тип ракеты и боеголовки, которые были впервые опробованы на прошлой неделе.

"Испытательный запуск преследовал цель окончательной проверки общих технических характеристик разработанной системы гиперзвукового оружия", –  сообщает государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Ракета пролетела 1 000 км и точно попала в цель.

"Высшая маневренность гиперзвуковой ракеты была более ярко подтверждена во время последнего тестового огня", – говорится в KCNA.

Ким Чен Ын призвал военных ученых "еще больше ускорить усилия, чтобы неуклонно наращивать стратегическую военную мышцу страны как по качеству, так и по количеству, а также дальнейшую модернизацию армии", –  добавили в KCNA.

Что было раньше: Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.

Напомним: Снаряд, выпущенный на прошлой неделе Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.

Темы: Северная Кореяоружие
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