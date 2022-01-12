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США хочуть від Росії пояснень через нові військові навчання біля кордонів України

Середа, 12 січня 2022, 05:39
США хочуть від Росії пояснень через нові військові навчання біля кордонів України
Нед Прайс, фото: Getty Images

У Сполучених Штатах чекають на пояснення щодо нових військових навчань біля кордонів України або їх припинення.

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу, ZN.UA

Пряма мова: "Ми вважаємо, що в цьому випадку деескалація передбачала б повернення російських військовослужбовців до казарм, роз'яснення щодо цих маневрів або їх припинення, а також повернення важких озброєнь до місць їхнього звичайного зберігання".

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Що передувало: У Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до кордону з Україною для проведення там військових навчань.

Раніше американське видання New York Times написало, що РФ почала перекидати до кордонів України військові гелікоптери. На думку авторів статті, це може бути сигналом, що підготовка до потенційного нападу Росії на Україну продовжується.

Нагадаємо: Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України.

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Теми: СШАРосіяУкраїна
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