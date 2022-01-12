США хотят от России объяснений из-за новых военных учений у границ Украины

В Соединенных Штатах ожидают объяснения новых военных учений у границ Украины или их прекращения.

Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс во время брифинга, ZN.UA

Прямая речь: "Мы считаем, что в этом случае деэскалация предусматривала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснение этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений к местам их обычного хранения".

Предыстория:

В Министерстве обороны России заявили, что опрокидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. Сообщается, что на обучение направлено около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники.

Маневры будут проходить на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной, а также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы.

Ранее американское издание New York Times написало, что РФ начала опрокидывать к границам Украины военные вертолеты. По мнению авторов статьи, это может являться сигналом, что подготовка к потенциальному нападению России на Украину продолжается.

Напомним: Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины.