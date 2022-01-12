Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки 7 117 больных Covid и 1 898 госпитализированных в Украине

Среда, 12 января 2022, 07:25
За сутки 7 117 больных Covid и 1 898 госпитализированных в Украине
Эпидемия Covid, дашборд УП

За сутки 11 января в Украине зафиксировали 7 117 случаев заболевания Covid-19, в больницы положили 1 898 человек, летальных случаев зарегистрировали 193.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровели от коронавирусной болезни за прошедшие сутки 8 077 человек.

Реклама:

Среди новых заболевших 409 детей и 160 медработников.

Больше всего случаев заболевания в этот вторник обнаружили в Киеве (1 151), Ивано-Франковской (502), Сумской (445), Винницкой (435) и Львовской (386) областях.

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в Запорожской (20), Киевской (17), Днепропетровской (16) областях, в Киеве и Полтавской области (по 14).

ВИДЕО ДНЯ
 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 716 988 раз, выздоровлений было 3 530 624, умерли же 97 737 больных.

Напомним: Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.

10 января в мире диагностировали 2 809 570 новых случаев заболевания коронавирусом, что является новым рекордом.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Covid-2019
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
Ученые выяснили, какая распространенная привычка увеличивает риск заразиться COVID-19
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: