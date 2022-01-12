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За сутки 7 117 больных Covid и 1 898 госпитализированных в Украине

Среда, 12 января 2022, 08:25
Эпидемия Covid, дашборд УП

За сутки 11 января в Украине зафиксировали 7 117 случаев заболевания Covid-19, в больницы положили 1 898 человек, летальных случаев зарегистрировали 193.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровели от коронавирусной болезни за прошедшие сутки 8 077 человек.

Среди новых заболевших 409 детей и 160 медработников.

Больше всего случаев заболевания в этот вторник обнаружили в Киеве (1 151), Ивано-Франковской (502), Сумской (445), Винницкой (435) и Львовской (386) областях.

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в Запорожской (20), Киевской (17), Днепропетровской (16) областях, в Киеве и Полтавской области (по 14).

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 716 988 раз, выздоровлений было 3 530 624, умерли же 97 737 больных.

Напомним: Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.

10 января в мире диагностировали 2 809 570 новых случаев заболевания коронавирусом, что является новым рекордом.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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