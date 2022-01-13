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Єрмак обговорив із радником Байдена роботу "нормандської четвірки"

Четвер, 13 січня 2022, 02:58
Єрмак обговорив із радником Байдена роботу нормандської четвірки
АНДРІЙ ЄРМАК, ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Голова офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США Джейком Салліваном деескалацію та роботу "Нормандської четвірки".

Джерело: Twitter Єрмака

Пряма мова: Продовжили регулярний діалог з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації.

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Відзначили важливість продовження роботи формату N4. Цінуємо незмінну підтримку США".

Деталі: Кілька тижнів тому Салліван розмовляв із помічником президента РФ з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.
  • 4 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції перед їхнім візитом до Москви.
  • 6 січня заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн провели переговори в Підмосков'ї щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Українська правда
Теми: нормандський форматАндрій ЄрмакСША
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