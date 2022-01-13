Єрмак обговорив із радником Байдена роботу "нормандської четвірки"

Голова офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США Джейком Салліваном деескалацію та роботу "Нормандської четвірки".

Джерело: Twitter Єрмака

Пряма мова: Продовжили регулярний діалог з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації.

Відзначили важливість продовження роботи формату N4. Цінуємо незмінну підтримку США".

Деталі: Кілька тижнів тому Салліван розмовляв із помічником президента РФ з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

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