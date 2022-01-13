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Єрмак обговорив із радником Байдена роботу "нормандської четвірки"

Четвер, 13 січня 2022, 03:58
АНДРІЙ ЄРМАК, ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Голова офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США Джейком Салліваном деескалацію та роботу "Нормандської четвірки".

Джерело: Twitter Єрмака

Пряма мова: Продовжили регулярний діалог з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації.

Відзначили важливість продовження роботи формату N4. Цінуємо незмінну підтримку США".

Деталі: Кілька тижнів тому Салліван розмовляв із помічником президента РФ з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Передісторія

  • 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.
  • 4 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції перед їхнім візитом до Москви.
  • 6 січня заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн провели переговори в Підмосков'ї щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Українська правда
Теми: нормандський форматАндрій ЄрмакСША
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