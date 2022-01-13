Ермак обсудил с советником Байдена работу "нормандской четверки"
Четверг, 13 января 2022, 02:58
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США Джейком Салливаном деэскалацию и работу "Нормандской четверки".
Источник: Twitter Ермака
Прямая речь: "Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации.
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Указали важность продолжения работы формата N4. Ценим неизменную поддержку США".
Детали: Несколько недель назад Салливан разговаривал с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.
- 4 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике и дипломатическим советником президента Франции перед их визитом в Москву.
- 6 января заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговоры в Подмосковье по урегулированию конфликта на Донбассе.
Украинская правда