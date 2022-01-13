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Ермак обсудил с советником Байдена работу "нормандской четверки"

Четверг, 13 января 2022, 03:58
АНДРЕЙ ЕРМАК, ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США Джейком Салливаном деэскалацию и работу "Нормандской четверки".

Источник: Twitter Ермака

Прямая речь: "Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации.

Указали важность продолжения работы формата N4. Ценим неизменную поддержку США".

Детали: Несколько недель назад Салливан разговаривал с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.

Предыстория: 

  • 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.
  • 4 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике и дипломатическим советником президента Франции перед их визитом в Москву.
  • 6 января заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговоры в Подмосковье по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украинская правда
Темы: нормандский форматАндрей ЕрмакСША
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