Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак обсудил с советником Байдена работу "нормандской четверки"

Четверг, 13 января 2022, 02:58
Ермак обсудил с советником Байдена работу нормандской четверки
АНДРЕЙ ЕРМАК, ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США Джейком Салливаном деэскалацию и работу "Нормандской четверки".

Источник: Twitter Ермака

Прямая речь: "Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации.

Реклама:

Указали важность продолжения работы формата N4. Ценим неизменную поддержку США".

Детали: Несколько недель назад Салливан разговаривал с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.
  • 4 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике и дипломатическим советником президента Франции перед их визитом в Москву.
  • 6 января заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговоры в Подмосковье по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украинская правда
Темы: нормандский форматАндрей ЕрмакСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: