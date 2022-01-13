Ермак обсудил с советником Байдена работу "нормандской четверки"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США Джейком Салливаном деэскалацию и работу "Нормандской четверки".

Источник: Twitter Ермака

Прямая речь: "Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации.

Указали важность продолжения работы формата N4. Ценим неизменную поддержку США".

Детали: Несколько недель назад Салливан разговаривал с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.

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