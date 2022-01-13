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В Украине – более 10 тысяч случаев Covid за сутки, запад догоняет Киев

Четверг, 13 января 2022, 07:26
В Украине – более 10 тысяч случаев Covid за сутки, запад догоняет Киев
Динамика новых и летальных случаев Covid, дашборд УП

За сутки 12 января в Украине зафиксировали 10 046 случаев коронавирусной болезни и 191 смерть от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 1 676 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных – 590 детей и 255 медработников.

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Больше всего случаев заболевания выявили в Киеве (997), Ивано-Франковской (983) и Львовской (949) областях, а также в Харьковской (560), Сумской и Винницкой (по 510), Одесской (508) областях.

Летальных случаев больше всего зафиксировали в Днепропетровской (19), Запорожской (18), Львовской (14), Киевской и Николаевской (по 12) областях, в Киеве, Сумской и Харьковской (по 11) областях.

Выздоровели за минувшие сутки 7 202 жителя страны.

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За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 727 034 раза. Зафиксировано 97 928 смертей от осложнений и 3 537 826 выздоровлений.

Напомним: Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.

12 января в мире подтвердили рекордные 3,1 млн случаев заболевания коронавирусом.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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