Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине – более 10 тысяч случаев Covid за сутки, запад догоняет Киев

Четверг, 13 января 2022, 08:26
Динамика новых и летальных случаев Covid, дашборд УП

За сутки 12 января в Украине зафиксировали 10 046 случаев коронавирусной болезни и 191 смерть от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 1 676 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных – 590 детей и 255 медработников.

Больше всего случаев заболевания выявили в Киеве (997), Ивано-Франковской (983) и Львовской (949) областях, а также в Харьковской (560), Сумской и Винницкой (по 510), Одесской (508) областях.

Летальных случаев больше всего зафиксировали в Днепропетровской (19), Запорожской (18), Львовской (14), Киевской и Николаевской (по 12) областях, в Киеве, Сумской и Харьковской (по 11) областях.

Выздоровели за минувшие сутки 7 202 жителя страны.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 727 034 раза. Зафиксировано 97 928 смертей от осложнений и 3 537 826 выздоровлений.

Напомним: Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.

12 января в мире подтвердили рекордные 3,1 млн случаев заболевания коронавирусом.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Канада направила в Украину элитный спецназ – СМИ

После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января

Британия предоставит Украине противотанковое оружие

Новости 17 января: возвращение Порошенко, заявление Лукашенко об Украине

Киев начал передарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей Соглашения об ассоциации

Украине угрожает миллионное войско России, а не 100 тысяч – главнокомандующий ВСУ

Все новости...
Covid-2019
Еще 102,5 тысячи украинцев привились против коронавируса, 15 тысяч – в третий раз
Главные новости 12 января и ночи: новый антирекорд Covid, возвращение Порошенко
В мире новый антирекорд случаев Covid в сутки: более 3 млн
Последние новости
04:43
фотоЗеленский встретился с сенаторами США: пообещали Украине летальное оружие
03:47
Канада направила в Украину элитный спецназ – СМИ
02:55
Резников поблагодарил Британию за противотанковое оружие
02:11
Невакцинированному Джоковичу напомнили о ковидных правилах турнира в Испании
01:01
"Они испугались": Порошенко прокомментировал заседание суда
00:25
После выезда за границу Порошенко объявили в розыск, затем сняли
23:31
Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин: обратился к Резникову
23:04
США до сих пор рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ
22:43
После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января
21:46
обновлено 19:15За вечер "минируют" третью станцию киевского метро
Все новости...