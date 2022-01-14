Сенат США провалив законопроєкт від республіканців про санкції проти "Північного потоку – 2"

У Сенаті США не вистачило голосів, щоб ухвалити законопроєкт від республіканців про запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік - 2". За день до голосування в Сенаті демократи подали власний законопроєкт щодо санкцій проти РФ.

Джерело: Reuters

Деталі: Очікувалося, що законопроект республіканців провалиться в Сенаті 50-50, оскільки демократи за добу до голосування внесли власний законопроект щодо санкцій проти російського трубопроводу до Німеччини, який йде в обхід України.

Від республіканців законопроєкт про санкції проти "Північного потоку – 2" запропонував сенатор Тед Круз.

Законопроєкт Круза набрав 53 голоси "за" та 41 "проти", при цьому для ухвалення закону потрібно 60 голосів.

Республіканці вважають, що таким чином президент США Джо Байден потурає РФ. Водночас, демократи були схильні до того, що законопроєкт Круза нашкодить відносинам США та Німеччини.

Законопроєкт від демократів, який ініціював голова комітету Сенату із закордонних справ Роберт Менендез, передбачає санкції проти вищих російських військових та урядовців, включаючи президента РФ Володимира Путіна та інших лідерів, а також ключових банківських установ, якщо Москва розпочне військові дії проти України.

Санкції також будуть орієнтовані на компанії в Росії, які пропонують безпечні системи обміну повідомленнями, такі як SWIFT.

Документ також включає положення, що допоможуть зміцнити безпеку України. Називаючи "Північний потік - 2" "інструментом зловмисного впливу Російської Федерації", законодавство закликає Сполучені Штати "розглянути всі доступні та належні заходи", щоб газопровід не запрацював.

Що було раніше: Держдепартамент США заявив, що законопроєкт Круза підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії Росії.

Український президент Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт республіканців.

6 січня видання Politico повідомило, що топ-демократи у Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але зараз готові послабити тиск на президента Джо Байдена у зв’язку з переговорами з Кремлем і можуть не підтримати проєкт, який змусив би його застосувати санкції.

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