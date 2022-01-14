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Сенат США провалил законопроект от республиканцев о санкциях против "Северного потока – 2"

Пятница, 14 января 2022, 00:35
фото: GETTY IMAGES

В Сенате США не хватило голосов, чтобы принять законопроект от республиканцев о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2". За день до голосования в Сенате демократы подали собственный законопроект о санкциях против РФ.

Источник: Reuters

Детали: Ожидалось, что законопроект республиканцев провалится в Сенате 50-50, поскольку демократы за сутки до голосования внесли свой собственный законопроект о санкциях против российского трубопровода в Германию, который идет в обход Украины.

От республиканцев законопроект о санкциях против "Северного потока - 2" предложил сенатор Тед Круз.

Законопроект Круза набрал 53 голоса "за" и 41 "против", при этом для принятия закона требовалось 60 голосов.

Республиканцы считают, что таким образом президент США Джо Байден потакает РФ. В то же время демократы были склонны к тому, что законопроект Круза навредит отношениям США и Германии.

Законопроект от демократов, который инициировал председатель комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендез, предусматривает широкие санкции против высших российских военных и чиновников, включая президента РФ Владимира Путина и других лидеров, а также ключевых банковских учреждений, если Москва начнет военные действия против Украины.

Санкции также будут ориентированы на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT.

Документ также включает положения, которые помогут укрепить безопасность Украины. Называя "Северный поток-2" "инструментом злонамеренного воздействия Российской Федерации", законодательство призывает Соединенные Штаты "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы газопровод не заработал.

Что было раньше: Госдепартамент США заявил, что законопроект Круза подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект республиканцев.

6 января издание Politico сообщило, что топ-демократы в Сенате США последовательно поддерживали санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но сейчас готовы ослабить давление на президента Джо Байдена в связи с продолжающимися переговорами с Кремлем и могут не поддержать проект, который бы заставил его применить санкции.

Читайте также: Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

Украинская правда
Темы: Северный поток-2санкцииСША


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