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До "помаранчевої зони" знову належать дві області – МОЗ 

П'ятниця, 14 січня 2022, 08:39
До помаранчевої зони знову належать дві області – МОЗ 
Інфографіка Центру громадського здоров'я

Станом на 14 січня Міністерство охорони здоров'я позначає Івано-Франківську й Сумську області як помаранчеву зону епідемічної небезпеки через Covid-19, решта – жовті.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Херсонська область, яка напередодні також була "помаранчевою", тепер позначена жовтим, 13 січня в ній покращилася динаміка рівня госпіталізацій.

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Натомість в Івано-Франківській області другий день поспіль, а в Сумській області – третій день поспіль перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом. 

У всіх регіонах України рівень захворюваності на Covid-19 перевищує порогове значення в 75 випадків на 100 тисяч жителів. 

Станом на 13 січня рівень захворюваності по країні становить 183 на 100 тисяч осіб. У Києві цей показник найвищий – 379 випадків на 100 тисяч осіб.

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Рівень госпіталізацій по країні 13 січня становив 25,7 при пороговому значенні 60 на 100 тисяч населення. Найвищий він у Чернівецькій (44,1) та Івано-Франківській (42,8) областях.

 

Нагадаємо: Станом на 10 січня МОЗ позначав як "помаранчеві" дві області України, а 13 січня – вже три.

"Помаранчевий" рівень епіднебезпеки не відрізняється за нормами карантину від "жовтого", він сигналізує, що згодом область може потрапити до "червоної" зони (за рішенням державної комісії з надзвичайних ситуацій).

Теми: епідзоникарантинCovid-2019коронавірусМОЗ
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