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К "оранжевой зоне" снова относятся две области – МОЗ

Пятница, 14 января 2022, 09:39
Инфографика Центра общественного здоровья

По состоянию на 14 января Министерство здравоохранения помечает Ивано-Франковскую и Сумскую области как оранжевую зону эпидемической опасности из-за Covid-19, остальные – желтые.

Источник: данные МОЗ

Детали: Херсонская область, которая накануне также была оранжевой, теперь обозначена желтым, 13 января в ней улучшилась динамика уровня госпитализаций.

В то же время в Ивано-Франковской области второй день подряд, а в Сумской области – третий день подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом.

Во всех регионах Украины уровень заболеваемости Covid-19 превышает пороговое значение в 75 случаев на 100 тысяч жителей.

По состоянию на 13 января уровень заболеваемости по стране составляет 183 на 100 тысяч человек. В Киеве этот показатель самый высокий – 379 случаев на 100 тысяч человек.

Уровень госпитализаций по стране 13 января составил 25,7 при пороговом значении 60 на 100 тысяч населения. Самый высокий он в Черновицкой (44,1) и Ивано-Франковской (42,8) областях.

 

Напомним: По состоянию на 10 января МОЗ обозначал как "оранжевые" две области Украины, а 13 января – уже три.

"Оранжевый" уровень эпиднебезопасности не отличается по нормам карантина от "желтого", он сигнализирует, что впоследствии область может попасть в "красную" зону (по решению государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям).

Темы: эпидзоныкарантинCovid-2019коронавирусМинздрав


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