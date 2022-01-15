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Російська ФСБ заарештувала хакерів REvil за запитом США

Субота, 15 січня 2022, 03:48
Російська ФСБ заарештувала хакерів REvil за запитом США
фото: Getty Images

Сполучені Штати заявили, що "вітають" новини з Росії про те, що тамтешні сили безпеки заарештували хакерів угрупування REvil, яке є відповідальним за кілька масштабних атак на американські компанії минулого року.

Джерело: Reuters, DW

Деталі: Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) повідомила про арешт хакерів.

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Крім причетності до злому трубопроводу, REvil, як стверджується, стоїть за кібератакою на Kaseya під час святкових вихідних 4 липня минулого року, яка зупинила роботу понад 1 000 компаній по всьому світу, включаючи шведську мережу супермаркетів.

ФСБ провела обшуки за 25 адресами і заарештувала 14 хакерів, причетних до REvil.

При цьому ФСБ вилучила готівку, криптовалюту, комп’ютери та автомобілі на суму понад 426 млн рублів (5,6 млн доларів або 4,9 млн євро).

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Хакерів REvil, заарештованих ФСБ, звинувачують у "незаконному обігу платіжних засобів", і їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Хоча ФСБ не назвала імен заарештованих, московський суд назвав двох з обвинувачених Романа Муромського та Андрія Бессонова. Обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

У ФСБ заявили, що операція була проведена за запитом американської влади. Це перша подібна акція після зустрічі лідера Росії Владіміра Путіна і президента США Джо Байдена минулого літа в Женеві.

"Ми розуміємо, що один із заарештованих сьогодні був відповідальним за атаку на колоніальний трубопровід минулої весни", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена про інцидент, який спричинив нестачу газу на східному узбережжі США.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що DarkSide проникло в мережу Colonial і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.
  • Державний департамент США оголосив мільйонні винагороди за інформацію про осіб, причетних до хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією.
  • Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.

Нагадаємо: СБУ разом з Держспецзв'язку та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Теми: хакериРосіяСША
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