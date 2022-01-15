Північна Корея випробувала запуск балістичних ракет з потяга

Північна Корея в суботу заявила, що вона випробувала запуск балістичних ракет з потяга, це розцінюють як реакцію нові санкції, введені адміністрацією президента Штатів Джо Байдена.

Джерело: The Associated Press, KCNA

Деталі: Повідомлення державних ЗМІ Північної Кореї з’явилося на наступний день після того, як військові Південної Кореї заявили, що виявили, що КНДР випустила дві ракети в море під час третього випробування зброї цього місяця.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як Міністерство закордонних справ Пхеньяну оприлюднило заяву, в якій дорікає Сполученим Штатам за введення нових санкцій у зв’язку з попередніми випробуваннями та попереджає про більш рішучі та відверті дії, якщо Вашингтон збереже свою "конфронтаційну позицію".

Останніми місяцями Північна Корея посилила випробування нових ракет, призначених для подолання протиракетної оборони в регіоні на тлі закриття кордонів, пов’язаного з пандемією, і заморожування ядерної дипломатії зі Сполученими Штатами.

Деякі експерти кажуть, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повертається до випробуваної техніки тиску на Сполучені Штати та сусідів за допомогою запусків ракет і погроз, перш ніж запропонувати переговори, спрямовані на поступки.

Офіційне корейське центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що п’ятничні навчання були спрямовані на перевірку стану бойової готовності ракетного полку її армії. Військовослужбовці швидко перемістилися до місця запуску після отримання наказу про випробування ракет і випустили дві "тактично керовані" ракети, які точно вразили ціль у морі, йдеться у повідомленні.

Чеонг Сеонг-Чанг, аналітик приватного Інституту Седжонга в Південній Кореї, сказав, що КНДР, ймовірно, влаштувала запуск, який раніше не планувався, щоб продемонструвати свою протидію санкціям США.

Схоже, що ракети, випущені з залізничних вагонів, є твердопаливною зброєю малої дальності, яку Північна Корея, імовірно, змодельованої на зразок російської мобільної балістичної системи "Іскандер".

Вперше випробувана в 2019 році, ракета розроблена так, щоб вона була маневреною і літала на малих висотах, що потенційно покращує шанси ухилитися від ракетних систем і здолати їх.

Нагадаємо: Снаряд, який на на початку січня випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили у середу, що країна провела успішне випробування гіперзвукової ракети, яке відвідав лідер Кім Чен Ин.

Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.