Северная Корея испытала запуск баллистических ракет с поезда

Северная Корея в субботу заявила, что она испытала запуск баллистических ракет с поезда, это расценивают как реакцию на новые санкции, введенные администрацией президента Штатов Джо Байдена.

Источник: The Associated Press, KCNA

Детали: Сообщения государственных СМИ Северной Кореи появились на следующий день после того, как военные Южной Кореи заявили, что обнаружили, что КНДР выпустила две ракеты в море во время третьего испытания оружия этого месяца.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как Министерство иностранных дел Пхеньяну обнародовало заявление, в котором упрекает Соединенные Штаты за введение новых санкций в связи с предыдущими испытаниями и предупреждает о более решительных и откровенных действиях, если Вашингтон сохранит свою "конфронтационную позицию".

В последние месяцы Северная Корея усилила испытания новых ракет, предназначенных для преодоления противоракетной обороны в регионе на фоне закрытия границ, связанных с пандемией, и замораживания ядерной дипломатии с Соединенными Штатами.

Некоторые эксперты говорят, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возвращается к испытанной технике давления на Соединенные Штаты и соседей посредством запусков ракет и угроз, прежде чем предложить переговоры, направленные на уступки.

Официальное корейское центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что пятничные учения были направлены на проверку состояния боевой готовности ракетного полка ее армии. Военнослужащие быстро переместились к месту запуска после получения приказа об испытаниях ракет и выпустили две "тактически управляемые" ракеты, точно поразившие цель в море, говорится в сообщении.

Чеонг Сеонг-Чанг, аналитик частного Института Седжонга в Южной Корее, сказал, что КНДР, вероятно, устроила запуск, ранее не планировавшийся, чтобы продемонстрировать свое противодействие санкциям США.

Похоже, что ракеты, выпущенные из железнодорожных вагонов, представляют собой твердотопливное оружие малой дальности, которое Северная Корея, вероятно, смоделирована вроде российской мобильной баллистической системы "Искандер".

Впервые опробованная в 2019 году ракета разработана так, чтобы она была маневренной и летала на малых высотах, что потенциально улучшает шансы увернуться от ракетных систем и преодолеть их.

Напомним: Снаряд, выпущенный в начале января Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

Северокорейские государственные СМИ сообщили в среду, что страна провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которое посетил лидер Ким Чен Ын.

Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.