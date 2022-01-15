Из-за кибератак РФ украинцы могут остаться без света, тепла и денег – Reuters

После кибератаки на сайты украинских министерств в пятницу американские эксперты предупреждают о возможных более серьезных атаках, которые могут нарушить жизнь простых украинцев.

Источник: Reuters со ссылкой на экспертов

Детали: В статье под заголовком "Без света, без тепла, без денег – такова жизнь в Украине во время кибервойны" Reuters предупреждает, что хакеры могут готовить более серьезные кибератаки на критически важную инфраструктуру.

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах", — считает аналитик по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По его словам, эта киберактивность может включать "разрушительные атаки, нацеленные на критически важную инфраструктуру".

"Организациям необходимо начать подготовку", — добавил Халтквист.

Агентство отмечает, что вмешательство хакеров в работу больниц, энергетических компаний и финансовую систему до недавнего времени были редкостью. Но организованные киберпреступники, многие из которых живут в России, в последние два года агрессивно преследовали учреждения с помощью программ-вымогателей, замораживания данных и компьютерного оборудования, необходимого для ухода за пациентами больниц.

Согласно судебным разбирательствам, сообщениям СМИ и медицинским работникам, в некоторых случаях эти вымогательства приводили к гибели пациентов, пишет Reuters.

Агентство подчеркивает, что пятничная атака на украинские веб-сайты включала предупреждение "бояться и ожидать худшего" в то время, когда Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих возле границ Украины.

"Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках, выдвинутые Украиной и другими странами на протяжении многих лет. Несмотря на то, что Россия подозревается в новых веб-атаках, Украина напрямую не обвиняет Россию", - отмечает Reuters.

Бывший руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович считает, что, если Россия совершит новую военную агрессию против Украины, это будет сопровождаться кибератаками.

По его словам, эти кибератаки, скорее всего, будут разрушительными, но не фатальными. "Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", - сказал он.

Агентство напоминает, что Украина уже пострадала от некоторых из крупнейших на сегодняшний день кибератак на объекты инфраструктуры.

"В декабре 2015 года первая в своем роде кибератака лишила света 225 тысяч человек на западе Украины, при этом хакеры также атаковали электрораспределительное оборудование, что затруднило попытки восстановить электроэнергию", - говорится в тексте.

Также, по словам украинских официальных лиц, за последние два месяца 2016 года хакеры атаковали украинские государственные учреждения около 6500 раз. Тогда правительство заявило, что российские спецслужбы ведут кибервойну против Украины.

"Атака на Государственное казначейство остановила его системы на несколько дней, а это означает, что государственные служащие и пенсионеры не могли вовремя получать зарплату или выплаты", - отмечает Reuters.

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