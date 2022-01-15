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Москва знову просить у Заходу "письмову відповідь" на свої запити

Субота, 15 січня 2022, 22:56
Анатолій Антонов, Фото Mark Wilson/Getty Images

Росія після кількох раундів переговорів цього тижня з представниками США і країн НАТО очікує на їхні письмові відповіді.

Джерело: російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов у коментарі Newsweek

Деталі: Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених поведінці Росії та європейській безпеці – двостороння американсько-російська зустріч, розмова у рамках Ради НАТО-Росія та переговори в ОБСЄ.

У підсумку про значний прогрес жодна зі сторін не повідомила, водночас як США, так і Росія заявили про розбіжності у позиціях. При цьому Москва досі жадає отримати від Заходу "письмові відповіді" на свої "питання".

Також Антонов заявив, нібито під час переговорів питання російської агресії проти України "не було у порядку денному".

Пряма мова російського посла у США: "Очікуємо від Вашингтона та Брюсселя письмових відповідей на проєкти наших угод. На їх основі будемо ухвалювати рішення про доцільність подальшої спільної роботи. Готові до обговорення зустрічних пропозицій.

Що стосується ситуації в Україні, це питання не було на порядку денному російсько-американських переговорів у Женеві, а лише згадувалося як другорядна тему на консультаціях з НАТО в Брюсселі".

Нагадаємо:

  • Глава місії України при НАТО стверджує, що загроза нападу Росії на нашу країну не зменшилася після того як в Альянсі відповіли відмовою на ультимативні вимоги Москви.
  • Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Знати більше: 8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

Теми: РосіяНАТОСШАОБСЄУкраїна
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