Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы

Россия после нескольких раундов переговоров на этой неделе с представителями США и стран НАТО ожидает их письменных ответов.

Источник: российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в комментарии Newsweek

Детали: На этой неделе состоялись три раунда переговоров, посвященных поведению России и европейской безопасности – двусторонняя американо-российская встреча, разговор в рамках Совета Россия-НАТО и переговоры в ОБСЕ.

В итоге о значительном прогрессе ни одна из сторон не сообщила, в то же время как США, так и Россия заявили о разногласиях в позициях. При этом Москва до сих пор требует от Запада "письменные ответы" на свои "вопросы".

Также Антонов заявил, что во время переговоров вопроса российской агрессии против Украины якобы "не было в повестке дня".

Прямая речь российского посла в США: "Ожидаем Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы к обсуждению встречных предложений.

Что касается ситуации в Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе".

Напомним:

Глава миссии Украины при НАТО утверждает, что угроза нападения России не уменьшилась после того, как в Альянсе ответили отказом на ультимативные требования Москвы.

Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного влияния на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.

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