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Іран повідомляє про перші смерті від штаму "омікрон"

Неділя, 16 січня 2022, 00:17
Іран повідомляє про перші смерті від штаму омікрон
фото: Getty Images

У суботу в Ірані повідомили про перші 3 смерті осіб, заражених штамом коронавірусу "омікрон".

Джерело: The Associated Press із посиланням на іранське державне телебачення

Деталі: Іран вперше виявив варіант омікрону в середині грудня, але наразі вперше повідомляється про летальні випадки.

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У телерепортажі цитували Мохаммеда Хашемі, чиновника міністерства охорони здоров’я країни, який також сказав, що четверта людина, у якої був підтверджений випадок "омікрону", перебуває у критичному стані.

З моменту спалаху пандемії COVID-19 забрав життя понад 132 000 людей в Ірані, що є найгіршим рівнем смертності на Близькому Сході.

За останні місяці через вакцинацію кількість смертей зменшилася, кажуть експерти.

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Останніми тижнями Іран посилив вакцинацію, і тепер повідомляє, що більше 53 мільйонів іранців отримали друге щеплення, а 12 мільйонів отримали третю вакцину.

Нагадаємо:

  • Європейська комісія порадила 1 грудня країнам щоденно переглядати умови в’їзду через поширення нового штаму "Омікрон".
  • Південноафриканські вчені вважають, що штам "Омікрон" може невдовзі витіснити "Дельту" - найбільш поширений і найнебезпечніший наразі штам вірусу COVID-19.
  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму вища ймовірність повторного зараження людини.

Теми: ІранОмікронкоронавірус
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