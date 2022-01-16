Иран сообщает о первых смертях от штамма "омикрон"
В субботу в Иране сообщили о первых 3 смертях лиц, зараженных штаммом коронавируса "омикрон".
Источник: The Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение
Детали: Иран впервые обнаружил вариант омикрона в середине декабря, но впервые сообщается о летальных случаях.
В телерепортаже цитировали Мохаммеда Хашеми, чиновника министерства здравоохранения страны, который также сказал, что четвертый человек, у которого был подтвержден случай "омикрона", находится в критическом состоянии.
С момента вспышки пандемии COVID-19 унес жизни более 132 000 человек в Иране, что является худшим уровнем смертности на Ближнем Востоке.
За последние месяцы из-за вакцинации количество смертей уменьшилось, говорят эксперты.
В последние недели Иран усилил вакцинацию, и теперь сообщает, что более 53 миллионов иранцев получили вторую прививку, а 12 миллионов получили третью вакцину.
Напомним:
- Европейская комиссия посоветовала 1 декабря странам ежедневно пересматривать условия въезда из-за распространения нового штамма "Омикрон".
- Южноафриканские ученые считают, что штамм Омикрон может вскоре вытеснить Дельту - наиболее распространенный и опасный штамм вируса COVID-19.
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529 – который имеет "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения выяснила, что у нового штамма выше вероятность повторного заражения человека.