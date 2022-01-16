Иран сообщает о первых смертях от штамма "омикрон"

В субботу в Иране сообщили о первых 3 смертях лиц, зараженных штаммом коронавируса "омикрон".

Источник: The Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение

Детали: Иран впервые обнаружил вариант омикрона в середине декабря, но впервые сообщается о летальных случаях.

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В телерепортаже цитировали Мохаммеда Хашеми, чиновника министерства здравоохранения страны, который также сказал, что четвертый человек, у которого был подтвержден случай "омикрона", находится в критическом состоянии.

С момента вспышки пандемии COVID-19 унес жизни более 132 000 человек в Иране, что является худшим уровнем смертности на Ближнем Востоке.

За последние месяцы из-за вакцинации количество смертей уменьшилось, говорят эксперты.

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В последние недели Иран усилил вакцинацию, и теперь сообщает, что более 53 миллионов иранцев получили вторую прививку, а 12 миллионов получили третью вакцину.

Напомним: