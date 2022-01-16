Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Иран сообщает о первых смертях от штамма "омикрон"

Воскресенье, 16 января 2022, 01:17
фото: Getty Images

В субботу в Иране сообщили о первых 3 смертях лиц, зараженных штаммом коронавируса "омикрон".

Источник: The Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение

Детали: Иран впервые обнаружил вариант омикрона в середине декабря, но впервые сообщается о летальных случаях.

В телерепортаже цитировали Мохаммеда Хашеми, чиновника министерства здравоохранения страны, который также сказал, что четвертый человек, у которого был подтвержден случай "омикрона", находится в критическом состоянии.

С момента вспышки пандемии COVID-19 унес жизни более 132 000 человек в Иране, что является худшим уровнем смертности на Ближнем Востоке.

За последние месяцы из-за вакцинации количество смертей уменьшилось, говорят эксперты.

В последние недели Иран усилил вакцинацию, и теперь сообщает, что более 53 миллионов иранцев получили вторую прививку, а 12 миллионов получили третью вакцину.

Напомним:

  • Европейская комиссия посоветовала 1 декабря странам ежедневно пересматривать условия въезда из-за распространения нового штамма "Омикрон".
  • Южноафриканские ученые считают, что штамм Омикрон может вскоре вытеснить Дельту - наиболее распространенный и опасный штамм вируса COVID-19.
  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529 – который имеет "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения выяснила, что у нового штамма выше вероятность повторного заражения человека.

Темы: ИранОмикронкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСтреляли вверх: Под Печерским судом инкассаторы с автоматом устроили разборки

фото, видеоВ Украину прибыла новая партия военной помощи США

видеоДмитрук объяснил, почему устроил драку в Одесском горсовете

обновлено, фото, видеоМитингующие сломали забор и хотят штурмовать Раду – СМИ

Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, и назвал Революцию достоинства переворотом

фотоСБУ разоблачила преступную группировку: по заказу РФ готовили разбойные нападения возле границы

Все новости...
Иран
Названы имена вероятно причастных к катастрофе МАУ в Иране
Годовщина крушения самолета МАУ: в Иране открыли аллею памяти
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
Последние новости
18:04
Криптовалюты в РФ: Центробанк – за полный запрет, Минфин – за регулирование
18:02
Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару и евро
17:35
Латвия раскритиковала политику Германии по отношению к России: не вписывается в наше время
17:32
Måneskin не смогут дать запланированный концерт в Киеве
17:26
Боевики все чаще взрываются на собственных минах – разведка
17:22
Премьер Польши разочарован реакцией Германии на угрозу России для Украины
17:20
МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики: что обусловило
17:18
США готовят новые санкции против РФ на случай вторжения: ударят по технологиям
17:14
На Донбассе российские боевики ранили двух украинских военных
17:07
В Украине могут ввести ответственность за продажу и покупку научных работ
Все новости...