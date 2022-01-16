У Кремлі заявили, що не мають "жодного стосунку" до кібератаки на українські сайти
Неділя, 16 січня 2022, 02:53
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на українські сайти.
Джерело: Пєсков в інтервю CNN, цитують The Hill у twitter, РИА Новости
Пряма мова: "Ми живемо у світі фальшивих звинувачень, фейкових новин і у світі брехні. Поки це не доведено [...] ми продовжуватимемо стверджувати, що це фейкові новини".
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"…Росія не має жодного стосунку до цих кібератак".
"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді у своїй країні".
Що передувало: Урядові експерти припустили, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії.
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Передісторія:
- Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.
- У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
- Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаку та пообіцяв, що європейські фахівці допоможуть українським колегам у вирішенні ситуації.
- Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.