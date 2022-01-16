У Кремлі заявили, що не мають "жодного стосунку" до кібератаки на українські сайти

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на українські сайти.

Джерело: Пєсков в інтервю CNN, цитують The Hill у twitter, РИА Новости

Пряма мова: "Ми живемо у світі фальшивих звинувачень, фейкових новин і у світі брехні. Поки це не доведено [...] ми продовжуватимемо стверджувати, що це фейкові новини".

"…Росія не має жодного стосунку до цих кібератак".

"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді у своїй країні".

Що передувало: Урядові експерти припустили, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії.

Передісторія: