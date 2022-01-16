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У Кремлі заявили, що не мають "жодного стосунку" до кібератаки на українські сайти

Неділя, 16 січня 2022, 02:53
У Кремлі заявили, що не мають жодного стосунку до кібератаки на українські сайти
Фото РИА Новости

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на українські сайти.

Джерело: Пєсков в інтервю CNN, цитують The Hill у twitter, РИА Новости

Пряма мова: "Ми живемо у світі фальшивих звинувачень, фейкових новин і у світі брехні. Поки це не доведено [...] ми продовжуватимемо стверджувати, що це фейкові новини".

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"…Росія не має жодного стосунку до цих кібератак".

"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді у своїй країні".

Що передувало: Урядові експерти припустили, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.
  • У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
  • Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаку та пообіцяв, що європейські фахівці допоможуть українським колегам у вирішенні ситуації.
  • Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.

Теми: Росіяхакерикібербезпека
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