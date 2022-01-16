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В Кремле заявили, что не имеют "никакого отношения" к кибератаке на украинские сайты

Воскресенье, 16 января 2022, 02:53
В Кремле заявили, что не имеют никакого отношения к кибератаке на украинские сайты
Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.

Источник: Песков в интервью CNN, цитируют The Hill в twitter, РИА Новости

Прямая речь: "Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это не доказано [...] мы будем продолжать утверждать, что это фейковые новости".

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"…Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам".

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".

Что предшествовало: Правительственные эксперты предположили, что атаку хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществили из России.

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Предыстория: 

  • Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинсутечка данныхком, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.
  • В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечки данных не произошло. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.
  • Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаку и пообещал, что европейские специалисты помогут украинским коллегам в разрешении ситуации.
  • Польские журналисты также отметили стилистические неточности и странный выбор лексем в польском тексте, опубликованном хакерами.

Темы: Росcияхакерыкибербезопасность
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