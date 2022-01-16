В Кремле заявили, что не имеют "никакого отношения" к кибератаке на украинские сайты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.

Источник: Песков в интервью CNN, цитируют The Hill в twitter, РИА Новости

Прямая речь: "Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это не доказано [...] мы будем продолжать утверждать, что это фейковые новости".

"…Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам".

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".

Что предшествовало: Правительственные эксперты предположили, что атаку хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществили из России.

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