В Кремле заявили, что не имеют "никакого отношения" к кибератаке на украинские сайты
Воскресенье, 16 января 2022, 03:53
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.
Источник: Песков в интервью CNN, цитируют The Hill в twitter, РИА Новости
Прямая речь: "Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это не доказано [...] мы будем продолжать утверждать, что это фейковые новости".
"…Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам".
"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".
Что предшествовало: Правительственные эксперты предположили, что атаку хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществили из России.
Предыстория:
- Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинсутечка данныхком, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.
- В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечки данных не произошло. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаку и пообещал, что европейские специалисты помогут украинским коллегам в разрешении ситуации.
- Польские журналисты также отметили стилистические неточности и странный выбор лексем в польском тексте, опубликованном хакерами.