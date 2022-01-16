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На тлі кібератаки на Україну ЄС розпочав антихакерські навчання

Неділя, 16 січня 2022, 07:52
На тлі кібератаки на Україну ЄС розпочав антихакерські навчання
Фото pixabay

У п'ятницю, 14 січня, у Європейському союзі розпочали тестування власної системи кіберзахисту, змоделювавши атаку на вигадану фінську енергокомпанію.

Джерело: матеріал Bloomberg, опублікований порталом Yahoo News

Деталі: Видання зазначає, що ЄС у ході навчань має намір зміцнити свій цифровий захист, оскільки має побоювання потенційних атак хакерів.

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Віртуальний "напад" на Фінляндію є частиною шеститижневих навчань, спрямованих на стрес-тестування кіберстійкості Європи, зміцнення готовності та співпраці між державами-членами, а також підвищення ефективності спільного реагування. Очікується, що випробування завершаться наприкінці лютого – на момент зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Оскільки країни ЄС тісно пов'язані одна з одною у цифровому просторі, потенційна атака хакерів на одну з країн може торкнутися й інших. Навчання націлені на те, щоб налагодити внутрішньоєвропейську співпрацю при нападі хакерів.

Реакція ЄС передбачає активацію робочих груп держав-членів з кіберпитань для моніторингу впливу та виявлення причин кризи, а також пом'якшення наслідків атаки.

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Передісторія: У ніч на 14 січня хакери, які видавали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з безпекової політики, а також кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Нагадаємо:

  • Після кібератаки на сайти українських міністерств у п'ятницю американські експерти попереджають про можливі серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.
  • Київ вважає, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал "Дія" вчинила група UNC1151, пов’язана з білоруською розвідкою.

Теми: кібербезпекаЄСхакери
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