На фоне кибератаки на Украину ЕС начал антихакерские учения

В пятницу, 14 января, в Европейском союзе начали тестирование собственной системы киберзащиты, смоделировав атаку на вымышленную финскую энергокомпанию.

Источник: материал Bloomberg, который опубликован порталом Yahoo News

Детали: Издание отмечает, что ЕС в ходе учений намерен укрепить свою цифровую защиту, так как есть опасения потенциальных хакерских атак.

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Виртуальное "нападение" на Финляндию является частью шестинедельных учений, направленных на стресс-тестирование киберустойчивости Европы, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования. Ожидается, что испытания завершатся в конце февраля – к моменту встречи министров иностранных дел ЕС.

Поскольку страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, потенциальная хакерская атака на одну из стран может затронуть и другие. Учения нацелены на то, чтобы наладить внутриевропейское сотрудничество при нападении хакеров.

Реакция ЕС предусматривает активацию рабочих групп государств-членов по кибервопросам для мониторинга воздействия и выявления причин кризиса, а также для принятия возможных мер по смягчению последствий атаки.

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Предыстория: В ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских государственных учреждений и заявил, что комитет ЕС по политике безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Напомним: