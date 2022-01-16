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На фоне кибератаки на Украину ЕС начал антихакерские учения

Воскресенье, 16 января 2022, 07:52
На фоне кибератаки на Украину ЕС начал антихакерские учения
Фото pixabay

В пятницу, 14 января, в Европейском союзе начали тестирование собственной системы киберзащиты, смоделировав атаку на вымышленную финскую энергокомпанию.

Источник: материал Bloomberg, который опубликован порталом Yahoo News

Детали: Издание отмечает, что ЕС в ходе учений намерен укрепить свою цифровую защиту, так как есть опасения потенциальных хакерских атак.

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Виртуальное "нападение" на Финляндию является частью шестинедельных учений, направленных на стресс-тестирование киберустойчивости Европы, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования. Ожидается, что испытания завершатся в конце февраля – к моменту встречи министров иностранных дел ЕС.

Поскольку страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, потенциальная хакерская атака на одну из стран может затронуть и другие. Учения нацелены на то, чтобы наладить внутриевропейское сотрудничество при нападении хакеров.

Реакция ЕС предусматривает активацию рабочих групп государств-членов по кибервопросам для мониторинга воздействия и выявления причин кризиса, а также для принятия возможных мер по смягчению последствий атаки.

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Предыстория: В ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских государственных учреждений и заявил, что комитет ЕС по политике безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Напомним:

  • После кибератаки на сайты украинских министерств в пятницу американские эксперты предупреждают о возможных более серьезных атаках, которые могут нарушить жизнь простых украинцев.
  • Киев считает, что глобальную хакерскую атаку на сайты Кабмина и портал "Дія" совершила группа UNC1151, связанная с белорусской разведкой.

Темы: кибербезопасностьЕСхакеры
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