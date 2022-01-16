Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты усиливают позиции на Донбассе – стянули 275 единиц военной техники

Воскресенье, 16 января 2022, 09:46
Оккупанты усиливают позиции на Донбассе – стянули 275 единиц военной техники
Российское вооружение на оккупированном Донбассе, фото dialog.ua

По состоянию на 15 января российские наемники в ОРДЛО разместили 275 единиц военной техники с нарушением линий отвода.

Источник: данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), которые приводит штаб ООС

Детали: Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что вооруженные формирования Российской Федерации на оккупированном востоке в очередной раз нарушают минские договоренности.

Реклама:

Так, в течение субботы было дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение в ОРДЛО 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушениями.

Дословно: "По сравнению с прошедшими сутками (14 января - УП), было обнаружено дополнительное вооружение и военная техника РФ в районах Шимшиневка, Миусинск и Садовый. Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации – был открыт огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевка".

Детали: В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 37 единиц, из них:

ВИДЕО ДНЯ
  • с нарушением линии отвода в районе Новоселовка (31 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);
  • с нарушением районов хранения в районе Терново (57 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);
  • военное присутствие в зоне безопасности в районе Терново (57 км от линии столкновения) – САУ (9 единиц), ББМ (14 единиц).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" всего размещено вооружения и военной техники 238 единиц, из них:

  • с нарушением линии отвода в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – 2С1 "Гвоздика" 122 мм (14 единиц), Д-30 122 мм (12 единиц);

Садовый (57 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерийская установка (6 единиц);

  • с нарушением районов хранения в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – Т-72 (1 единица), Т-64 (13 единиц);

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц);

Миусинск (62 км от линии столкновения) – САУ (15 единиц), буксируемая артиллерийская установка (10 единиц), танки неустановленного типа (19 единиц);

  • военное присутствие в зоне безопасности в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – РРС (2 единицы), Р-142 (1 единица), Р-145 (2 единицы), ББМ (44 единицы), 9К35 "Стрела-10" (3 единицы);

Миусинск (62 км от линии столкновения) – РСЗО (3 единицы);

Садовый (57 км от линии столкновения) – РСЗО (2 единицы);

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – ББМ (27 единиц).

Напомним:

  • 14 января миссия ОБСЕ обнаружила в Донецкой и Луганской областях вооружение и военную технику РФ, размещенные с нарушением линий отвода и вне выделенных мест хранения.
  • Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияОРДЛОООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Украинцы снова превзошли ожидания – Столтенберг о контрнаступлении
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: