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Оккупанты усиливают позиции на Донбассе – стянули 275 единиц военной техники

Воскресенье, 16 января 2022, 10:46
Российское вооружение на оккупированном Донбассе, фото dialog.ua

По состоянию на 15 января российские наемники в ОРДЛО разместили 275 единиц военной техники с нарушением линий отвода.

Источник: данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), которые приводит штаб ООС

Детали: Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что вооруженные формирования Российской Федерации на оккупированном востоке в очередной раз нарушают минские договоренности.

Так, в течение субботы было дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение в ОРДЛО 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушениями.

Дословно: "По сравнению с прошедшими сутками (14 января - УП), было обнаружено дополнительное вооружение и военная техника РФ в районах Шимшиневка, Миусинск и Садовый. Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации – был открыт огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевка".

Детали: В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 37 единиц, из них:

  • с нарушением линии отвода в районе Новоселовка (31 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);
  • с нарушением районов хранения в районе Терново (57 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);
  • военное присутствие в зоне безопасности в районе Терново (57 км от линии столкновения) – САУ (9 единиц), ББМ (14 единиц).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" всего размещено вооружения и военной техники 238 единиц, из них:

  • с нарушением линии отвода в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – 2С1 "Гвоздика" 122 мм (14 единиц), Д-30 122 мм (12 единиц);

Садовый (57 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерийская установка (6 единиц);

  • с нарушением районов хранения в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – Т-72 (1 единица), Т-64 (13 единиц);

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц);

Миусинск (62 км от линии столкновения) – САУ (15 единиц), буксируемая артиллерийская установка (10 единиц), танки неустановленного типа (19 единиц);

  • военное присутствие в зоне безопасности в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – РРС (2 единицы), Р-142 (1 единица), Р-145 (2 единицы), ББМ (44 единицы), 9К35 "Стрела-10" (3 единицы);

Миусинск (62 км от линии столкновения) – РСЗО (3 единицы);

Садовый (57 км от линии столкновения) – РСЗО (2 единицы);

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – ББМ (27 единиц).

Напомним:

  • 14 января миссия ОБСЕ обнаружила в Донецкой и Луганской областях вооружение и военную технику РФ, размещенные с нарушением линий отвода и вне выделенных мест хранения.
  • Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияОРДЛОООС


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