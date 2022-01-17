Федерація хокею України відсторонила учасників та організаторів "Суперліги" Колесникова

Федерація хокею України відсторонила на невизначений термін усіх осіб, причетних до організації так званої "Суперліги" екс-"регіонала" Бориса Колесникова.

Джерело: пресслужба ФХУ

Дослівно: "Дисциплінарний комітет Федерації хокею України відсторонив на невизначений термін усіх осіб, причетних до участі в так званій "суперлізі"

Застосувати до організаторів та учасників заходу "Хокейна суперліга України" (команд, гравців, спортивних суддів тощо) дисциплінарну санкцію у вигляді дискваліфікації з поточних офіційних змагань з хокею з шайбою сезону 2021-2022 років та виключення на невизначений термін з числа учасників майбутніх офіційних спортивних заходів з хокею з шайбою, організація яких здійснюється прямо та/або опосередковано Федерацією хокею України незалежно від зміни посади, команди тощо".

Деталі: Загалом обмежувальні заходи застосували проти 171 особи.

Зокрема, санкції наклали на генерального директора ТОВ "ХСУ" Сергія Варламова, виконавчого і спортивного директорів цієї ТОВ Андрія Басевича і Олександра Побєдоносцева.

Крім того, ФХУ заборонила брати участь у змаганнях 11 суддям та членам таких хокейних команд: "Альтаїр", "Білий барс", "Донбас", "Краматорськ", "Маріуполь", "СК-Сокіл".

З повним переліком осіб можна ознайомитися за посиланням.

Передісторія: