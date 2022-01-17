Федерація хокею України відсторонила учасників та організаторів "Суперліги" Колесникова
Федерація хокею України відсторонила на невизначений термін усіх осіб, причетних до організації так званої "Суперліги" екс-"регіонала" Бориса Колесникова.
Джерело: пресслужба ФХУ
Дослівно: "Дисциплінарний комітет Федерації хокею України відсторонив на невизначений термін усіх осіб, причетних до участі в так званій "суперлізі"
Застосувати до організаторів та учасників заходу "Хокейна суперліга України" (команд, гравців, спортивних суддів тощо) дисциплінарну санкцію у вигляді дискваліфікації з поточних офіційних змагань з хокею з шайбою сезону 2021-2022 років та виключення на невизначений термін з числа учасників майбутніх офіційних спортивних заходів з хокею з шайбою, організація яких здійснюється прямо та/або опосередковано Федерацією хокею України незалежно від зміни посади, команди тощо".
Деталі: Загалом обмежувальні заходи застосували проти 171 особи.
Зокрема, санкції наклали на генерального директора ТОВ "ХСУ" Сергія Варламова, виконавчого і спортивного директорів цієї ТОВ Андрія Басевича і Олександра Побєдоносцева.
Крім того, ФХУ заборонила брати участь у змаганнях 11 суддям та членам таких хокейних команд: "Альтаїр", "Білий барс", "Донбас", "Краматорськ", "Маріуполь", "СК-Сокіл".
З повним переліком осіб можна ознайомитися за посиланням.
Передісторія:
- 16 листопада Дисциплінарний комітет ФХУ тимчасово відсторонив на період проведення розслідування провадження щодо зриву підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022 гравців "Донбасу" Пилипа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрейківа, Олександра Пересунька, Іллю Коренчука, Микиту Буценка, Віктора Захарова, а також представника "Краматорська" Павла Тарана, котрі після дзвінка власника ХК "Донбас" Бориса Колеснікова залишили лави національної команди менш ніж за добу до першого матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі проти італійців.
- Проте і "Краматорськ" (у зустрічах проти "Соколу" і "Білого Барса") і "Донбас" (у протистояннях з "Дніпром" і "Кременчуком") усіх цих гравців випускали на лід. За це дисциплінарний комітет карав команди технічними поразками, а напередодні матчу "Донбас" – "Краматорськ", який відбувся 23 листопада, ФХУ попередила клуби і гравців, що в разі чергового виходу відсторонених хокеїстів їхні клуби знімуть зі змагань. Гравці вийшли на лід, ФХУ постановила: зняти клуби "Донбас" і "Краматорськ" з чемпіонату України з хокею з шайбою сезону-2021/2022. Також проти цих гравців і їх клубів будуть застосовані санкції.
- 24 листопада Дисциплінарний комітет Федерації хокею на засіданні вирішив зняти клуби "Донбас" і "Краматорськ" з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги через те, що вони тричі порушили регламент, виставивши на матчі тимчасово відсторонених хокеїстів.
- Після інциденту, 7 хокейних клубів, яких відсторонили від офіційних змагань, вирішили організувати власне змагання – так звану "Суперлігу". Її проведення підтримав бізнесмен, колишній член "Партії регіонів" та екс-міністр уряду Миколи Азарова Борис Колесніков.
- 12 січня Міжнародна федерація хокею заявила, що не визнає "Суперлігу" Колеснікова. Також МФХ підтримала санкції ФХУ, застосовані проти згаданих вище клубів.