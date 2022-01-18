"Союзна держава": Після спільних військових навчань у Білорусі, пройдуть такі ж у Росії

Росія планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території – підготовка до них розпочнеться одразу після закінчення навчань "Союзна рішучість – 2022", які відбудуться на початку лютого.

Джерело: посол Росії у Мінську Борис Гризлов інтерв'ю ТАСС

Пряма мова Гризлова: "Навчання почнуться в лютому і називатимуться "Союзна рішучість – 2022"… Закінчиться "Союзна рішучість – 2022", і розпочнеться підготовка до нових навчань "Щит союзу – 2023". І ці навчання відбуватимуться вже на території Росії".

Деталі: Він не виключає, що це може стати приводом для звинувачень Росії в агресивних планах, оскільки при звістці про будь-які військові навчання на території Росії чи Білорусі Захід завжди починає заявляти про різні загрози.

Водночас Гризлов заявляє, що російські та білоруські військові після того, як проводили "навчання на відмінно", завжди "поверталися до місць постійної дислокації".

Що було раніше: 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "ще у грудні 2021 року" домовився з президентом Росії Володимиром Путіним провести позапланові "солідні військові навчання" у лютому.

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

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