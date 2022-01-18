"Союзное государство": После совместных военных учений в Беларуси, пройдут такие же в России
Россия планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории – подготовка к ним начнется сразу после окончания учений "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в начале февраля.
Источник: посол России в Минске Борис Грызлов интервью ТАСС
Прямая речь Грызлова: "Учения начнутся в феврале и будут называться "Союзная решимость – 2022"… Закончится "Союзная решимость – 2022", и начнется подготовка к новым учениям "Щит союза – 2023". И эти учения будут проходить уже на территории России".
Детали: Он не исключает, что это может стать поводом для обвинений России в агрессивных планах, поскольку при известии о любых военных учениях на территории России или Беларуси Запад всегда начинает заявлять о разных угрозах.
Вместе с тем Грызлов заявляет, что российские и белорусские военные после того, как проводили "учения на отлично", всегда "возвращались в места постоянной дислокации".
Что было раньше: 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "еще в декабре 2021 года" договорился с президентом России Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения" в феврале.
Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.
Предыстория:
- 11 января в Министерстве обороны России заявили, что перебрасывает военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений.
- 14 января стало известно, что российские власти начали внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, сообщалось, что особое внимание уделят переброске войск.
- Также росСМИ сообщали, что в начале 2022 года РФ проведет учения стратегических ядерных сил.