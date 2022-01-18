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У Києві можуть перекривати рух через візит Блінкена – УДО

Вівторок, 18 січня 2022, 14:49
У Києві можуть перекривати рух через візит Блінкена – УДО
Фото з сайту НПУ

19-20 січня у Києві можуть тимчасово обмежувати рух у зв’язку з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Джерело: пресслужба Управління державної хорони у Facebook

Дослівно УДО: "19-20 січня у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького та Шевченківського районів".

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Деталі: В УДО нагадали, що згідно з законом, вони здійснюють держохорону щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів держвлади.

Передісторія: 

  • 18 січня стало відомо, що після глави ЦРУ в Україну завітає держсекретар США. Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні 2021 року.
  • У Держдепартаменті США підтвердили, що 19 січня Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

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Українська правда
Теми: Київдорогидипломатичні відносиниСША
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