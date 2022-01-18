У Києві можуть перекривати рух через візит Блінкена – УДО

19-20 січня у Києві можуть тимчасово обмежувати рух у зв’язку з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Джерело: пресслужба Управління державної хорони у Facebook

Дослівно УДО: "19-20 січня у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького та Шевченківського районів".

Деталі: В УДО нагадали, що згідно з законом, вони здійснюють держохорону щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів держвлади.

Передісторія: