В Киеве могут перекрывать движение из-за визита Блинкена – УДО

19-20 января в Киеве могут временно ограничивать движение в связи с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.

Источник: пресс-служба Управления государственной охраны в Facebook

Дословно УГО: "19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов".

Детали: В УГО напомнили, что по закону они осуществляют госохрану в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), которые прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов госвласти.

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