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В Киеве могут перекрывать движение из-за визита Блинкена – УДО

Вторник, 18 января 2022, 15:49
Фото з сайту НПУ

19-20 января в Киеве могут временно ограничивать движение в связи с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.

Источник: пресс-служба Управления государственной охраны в Facebook

Дословно УГО: "19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов".

Детали: В УГО напомнили, что по закону они осуществляют госохрану в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), которые прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов госвласти.

Предыстория:

  • 18 января стало известно, что после главы ЦРУ в Украину приедет госсекретарь США. В последний раз Блинкен посещал Киев в мае 2021 года.
  • В Госдепартаменте США подтверждили, что 19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Украинская правда
Темы: Киевдорогидипломатические отношенияСША


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