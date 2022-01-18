Родина Зеленського потайки відпочивала на Сейшелах, поки він був у Карпатах – розслідування УП

Автівки, які вивозили Зеленську з дітьми з аеропорту через окремий термінал. Скриншот відео розслідування УП

"Українська правда" з’ясувала, що в першій половині січня дружина президента Володимира Зеленського Олена разом із дітьми таємно відпочивала на Сейшельських островах.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: За даними джерел УП у правоохоронних органах, Олена Зеленська з дітьми та друзями вилетіла рейсом Turkish Airlines 5 січня з Києва до Стамбула, де пересіла на рейс до Сейшелів.

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Джерела повідомили, що в цій поїздці родину президента супроводжували співробітники Управління державної охорони.

За публікаціями доньки куми Зеленських, яка також супроводжувала дружину президента в поїздці, журналісти УП з’ясували, в якому готелі зупинились гості – це 5-зірковий готель елітної мережі Hilton.

У ці дні року гостям пропонують зупинитися у віллі з просторою терасою біля моря, що вартує близько $1000 за добу.

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Скриншот світлин із instagram-сторінки доньки куми Зеленської

Скриншот світлин із instagram-сторінки доньки куми Зеленської

Скриншот світлин із instagram-сторінки доньки куми Зеленської

16 січня, згідно з джерелами УП у правоохоронних органах, дружина президента повертається з дітьми через Стамбул до Києва.

До 11 січня президент Зеленський відпочивав на гірськолижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області.

При поверненні першу леді зустрічали автівки УДО на злітно-посадковій смузі на окремому терміналі міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Вартість супроводу осіб на летовищі становить близько 3500 грн за особу, проте УП дізналася, що заявку на супровід здійснювало Державне управління справами. УП припускає, що її могли оплачувати за рахунок коштів державного бюджету.

"Українська правда" вважає, що поїздку намагалися приховати, про що свідчить декілька обставин. Зокрема, автівки мали оперативні номерні знаки та їхали з порушенням швидкісного режиму.

Окрім того, їх не зупиняли та не перевіряли на в’їзді на режимний об’єкт з державними дачами в Козині під Києвом та на виїзді з терміналу аеропорту.

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