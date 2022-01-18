Родина Зеленського потайки відпочивала на Сейшелах, поки він був у Карпатах – розслідування УП
"Українська правда" з’ясувала, що в першій половині січня дружина президента Володимира Зеленського Олена разом із дітьми таємно відпочивала на Сейшельських островах.
Джерело: розслідування "Української правди"
Деталі: За даними джерел УП у правоохоронних органах, Олена Зеленська з дітьми та друзями вилетіла рейсом Turkish Airlines 5 січня з Києва до Стамбула, де пересіла на рейс до Сейшелів.
Джерела повідомили, що в цій поїздці родину президента супроводжували співробітники Управління державної охорони.
За публікаціями доньки куми Зеленських, яка також супроводжувала дружину президента в поїздці, журналісти УП з’ясували, в якому готелі зупинились гості – це 5-зірковий готель елітної мережі Hilton.
У ці дні року гостям пропонують зупинитися у віллі з просторою терасою біля моря, що вартує близько $1000 за добу.
16 січня, згідно з джерелами УП у правоохоронних органах, дружина президента повертається з дітьми через Стамбул до Києва.
До 11 січня президент Зеленський відпочивав на гірськолижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області.
При поверненні першу леді зустрічали автівки УДО на злітно-посадковій смузі на окремому терміналі міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Вартість супроводу осіб на летовищі становить близько 3500 грн за особу, проте УП дізналася, що заявку на супровід здійснювало Державне управління справами. УП припускає, що її могли оплачувати за рахунок коштів державного бюджету.
"Українська правда" вважає, що поїздку намагалися приховати, про що свідчить декілька обставин. Зокрема, автівки мали оперативні номерні знаки та їхали з порушенням швидкісного режиму.
Окрім того, їх не зупиняли та не перевіряли на в’їзді на режимний об’єкт з державними дачами в Козині під Києвом та на виїзді з терміналу аеропорту.
Передісторія:
- На початку 2020 року Зеленський тихцем поїхав відпочивати до Оману, де його також помітили журналісти. Тоді через збиття іранськими військовими українського пасажирського літак компанії "МАУ" йому довелося перервати свою відпустку в Омані.
- Лише через 3 місяці після поїздки Офіс президента розповів мету поїздки президента, попри значний суспільний резонанс. На пресконференції в травні того ж року Зеленський сказав журналістам, що не зобов’язаний звітувати про приватні поїздки, зокрема тому, що його "діти мають право на відпочинок".
- У листопаді 2021 року "Українська правда" оприлюднила розслідування, що Зеленський гучно святкував 50-річний ювілей голови Офісу президента Андрія Єрмака в державній резиденції "Синьогора" в Карпатах. Гостей вечірки оперативно доставляли на військових та рятувальних гелікоптерах.
- Через два дні після публікації Зеленський роздратовано доводив автору розслідування Михайлові Ткачу на пресконференції, що "він не може відпочити через його діяльність", а також підтвердив, що літав у Карпати з Єрмаком на державних гелікоптерах.