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Семья Зеленского тайно отдыхала на Сейшелах, пока он был в Карпатах – расследование УП

Вторник, 18 января 2022, 22:42
Семья Зеленского тайно отдыхала на Сейшелах, пока он был в Карпатах – расследование УП
Автомобили, вывозившие Зеленскую с детьми с территории аэропорта под прикрытием. Скриншот видео расследования УП

"Украинская правда" выяснила, что в первой половине января супруга президента Владимира Зеленского Елена вместе с детьми тайно отдыхала на Сейшельских островах.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, Елена Зеленская с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс в Сейшелы.

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Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники Управления государственной охраны.

По публикациям дочери кумы Зеленских, также сопровождавшей супругу президента в поездке, журналисты УП выяснили, в каком отеле остановились гости – это 5-звездочный отель элитной сети Hilton.

В такой сезон года гостям предлагают остановиться в вилле с просторной террасой у моря, стоящей около $1000 в сутки.

ВИДЕО ДНЯ
 
скриншот фото из instagram дочки кумы зеленской
 
скриншот фото из instagram дочки кумы зеленской
 
скриншот фото из instagram дочки кумы зеленской

16 января, согласно источникам УП в правоохранительных органах, супруга президента вернулась с детьми через Стамбул в Киев.

До 11 января президент Зеленский отдыхал на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области.

При возвращении первой леди встречали автомобили УГО на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта "Борисполь".

Стоимость сопровождения лиц на аэродроме составляет около 3500 грн за человека, однако УП узнала, что заявку на сопровождение осуществляло Государственное управление делами. УП предполагает, что его могли оплачивать за счет средств государственного бюджета.

"Украинская правда" считает, что поездку пытались скрыть, о чем свидетельствует несколько обстоятельств. В частности, машины имели оперативные номерные знаки и ехали с нарушением скоростного режима.

Кроме того, их не останавливали и не проверяли на въезде на режимный объект с государственными дачами в Козине под Киевом и на выезде из терминала аэропорта.

Предыстория: 

  • В начале 2020 года Зеленский скрытно уехал отдыхать в Оман, где его также вскоре заметили журналисты. Тогда из-за сбития иранскими военными украинского пассажирского самолета компании "МАУ" ему пришлось прервать свой отпуск в Омане.
  • Только через 3 месяца после поездки Офис президента рассказал цели поездки президента, несмотря на значительный общественный резонанс. На пресс-конференции в мае того же года Зеленский сказал журналистам, что не обязан отчитываться о частных поездках, в частности потому, что его "дети имеют право на отдых".
  • В ноябре 2021 года "Украинская правда" опубликовала расследование, что Зеленский громко отпраздновал 50-летний юбилей главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной резиденции "Синегора" в Карпатах. Гостей вечеринки оперативно доставляли на военных и спасательных вертолетах.
  • Через два дня после публикации Зеленский раздраженно доказывал автору расследования Михаилу Ткачу на пресс-конференции, что "он не может отдохнуть из-за его деятельности", а также подтвердил, что летал в Карпаты с Ермаком на государственных вертолетах.

Михаил Ткач, УП
Темы: ЗеленскийОфис президентаскандал
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