Семья Зеленского тайно отдыхала на Сейшелах, пока он был в Карпатах – расследование УП

Автомобили, вывозившие Зеленскую с детьми с территории аэропорта под прикрытием. Скриншот видео расследования УП

"Украинская правда" выяснила, что в первой половине января супруга президента Владимира Зеленского Елена вместе с детьми тайно отдыхала на Сейшельских островах.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, Елена Зеленская с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс в Сейшелы.

Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники Управления государственной охраны.

По публикациям дочери кумы Зеленских, также сопровождавшей супругу президента в поездке, журналисты УП выяснили, в каком отеле остановились гости – это 5-звездочный отель элитной сети Hilton.

В такой сезон года гостям предлагают остановиться в вилле с просторной террасой у моря, стоящей около $1000 в сутки.

скриншот фото из instagram дочки кумы зеленской

скриншот фото из instagram дочки кумы зеленской

скриншот фото из instagram дочки кумы зеленской

16 января, согласно источникам УП в правоохранительных органах, супруга президента вернулась с детьми через Стамбул в Киев.

До 11 января президент Зеленский отдыхал на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области.

При возвращении первой леди встречали автомобили УГО на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта "Борисполь".

Стоимость сопровождения лиц на аэродроме составляет около 3500 грн за человека, однако УП узнало, что заявку на сопровождение осуществляло Государственное управление делами. УП предполагает, что его могли оплачивать за счет средств государственного бюджета.

"Украинская правда" считает, что поездку пытались скрыть, о чем свидетельствует несколько обстоятельств. В частности, машины имели оперативные номерные знаки и ехали с нарушением скоростного режима.

Кроме того, их не останавливали и не проверяли на въезде на режимный объект с государственными дачами в Козине под Киевом и на выезде из терминала аэропорта.

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