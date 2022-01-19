Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі розслідують загибель військового, основна версія – знову самогубство

Середа, 19 січня 2022, 00:35
Фото: Getty Images

У Луганській області прокуратура розслідує загибель військовослужбовця.

Джерело: Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил у facebook

Дослівно: "18.01.2022 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області".

"Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби".

"Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю".

Деталі: За фактом загибелі військовослужбовця здійснюють розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події", – зазначають у прокуратурі.

Що було раніше: 3 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил трапилося ще одне самогубство: 20-річний військовий медик імовірно наклав на себе руки.

На Донеччині прокурори розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника, якого знайшли мертвим 9 січня.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоДо "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

інфографікаБільше половини українців не вірять, що Зеленський захистить Україну

Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ

Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

фотоПоліцейські "фантоми" випустять на дороги цього тижня

Усі новини...
ООС
Росія готує провокацію на Водохреща біля Донецька – урядові експерти
Окупанти посилюють позиції на Донбасі – стягнули 275 одиниць військової техніки
У зоні ООС окупанти двічі порушували "тишу"
Останні новини
17:47
Російська Дума розгляне визнання "республік" ОРДЛО
17:28
"Омікрон" виявили вже в 17 областях України – МОЗ
17:16
Ковідну тисячу на ліки планують дати ще одній категорії українців
17:01
Зеленський обговорив з главою Євроради превентивні санкції проти Росії
17:00
Слідчі поки не знайшли, чим "стріляли" по офісу Гордона, і коли
16:59
Центробанк РФ призупинив покупку валюти на тлі обвалу рубля
16:44
фото, відеоДо "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест
16:33
Хабар в Офісі генпрокурора: начальнику відділу встановили заставу в 1 млн грн
16:29
фото, відео"Терористи захопили заручників у літаку": СБУ провела навчання
16:24
ЄС планує розширити санкції проти Росії через анексію Криму - Spiegel
Усі новини...