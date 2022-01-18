На Донбасі розслідують загибель військового, основна версія – знову самогубство

У Луганській області прокуратура розслідує загибель військовослужбовця.

Джерело: Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил у facebook

Дослівно: "18.01.2022 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області".

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"Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби".

"Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю".

Деталі: За фактом загибелі військовослужбовця здійснюють розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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"Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події", – зазначають у прокуратурі.

Що було раніше: 3 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил трапилося ще одне самогубство: 20-річний військовий медик імовірно наклав на себе руки.

На Донеччині прокурори розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника, якого знайшли мертвим 9 січня.