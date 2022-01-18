На Донбассе расследуют гибель военного, основная версия – снова самоубийство

В Луганской области прокуратура расследует гибель военнослужащего.

Источник: Специализированная прокуратура объединенных сил

Дословно: "18.01.2022 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области".

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"Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы".

"Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием".

Детали: По факту гибели военнослужащего проводят расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

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"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события", - отмечают в прокуратуре.

Что было раньше: 3 января в зоне проведения операции Объединенных сил произошло еще одно самоубийство: 20-летний военный медик предположительно покончил с собой.

В Донецкой области прокуроры расследуют возможное самоубийство 18-летнего военного-контрактника, которого нашли мертвым 9 января.