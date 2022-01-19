На Донбассе расследуют гибель военного, основная версия – снова самоубийство

В Луганской области прокуратура расследует гибель военнослужащего.

Источник: Специализированная прокуратура объединенных сил

Дословно: "18.01.2022 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области".

"Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы".

"Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием".

Детали: По факту гибели военнослужащего проводят расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события", - отмечают в прокуратуре.

Что было раньше: 3 января в зоне проведения операции Объединенных сил произошло еще одно самоубийство: 20-летний военный медик предположительно покончил с собой.

В Донецкой области прокуроры расследуют возможное самоубийство 18-летнего военного-контрактника, которого нашли мертвым 9 января.