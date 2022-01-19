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Суд разрешил задержать обвиняемого по делу тюрьмы "Изоляция" Бражникова

Среда, 19 января 2022, 14:41
Суд разрешил задержать обвиняемого по делу тюрьмы Изоляция Бражникова
фото: pixabay

Оболонский райсуд Киева разрешил задержать и объявить в международный розыск обвиняемого в деле о пытках в тюрьме "Изоляция" Евгения Бражникова, который переехал во Францию.

Источник: "Ґрати"

Детали: Суд удовлетворил ходатайства прокуратуры об аресте Бражникова с целью привода в суд.

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Защита Бражникова просила суд разрешить участвовать в процессе по видеоконференции из французского суда, но им отказали.

В прошлом году, в конце ноября Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Свое прошение он мотивировал уголовным преследованием против него на родине.

 

Что предшествовало: Журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена ОРДО по обмену 29 декабря 2019 года, заявил, что другой освобожденный в тот же день, Евгений Бражников, издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме "Изоляция".

ВИДЕО ДНЯ

Бражников отрицает все обвинения и заявляет, что был таким же пленным "Изоляции", как и девятеро потерпевших, давших показания против него.

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Предыстория:

  • Бражников вернулся в Украину в рамках обмена пленными в декабре 2019 года. Он бывший сотрудник милиции.
  • Мужчину задержали в 2016 году и удерживали в "Изоляции" по подозрению в якобы подготовке убийства экс-главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко.

Темы: политзаключенныеДонбассОРДЛОсуд
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