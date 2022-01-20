Північна Корея може відновити ядерні та ракетні випробування на тлі протистояння зі США

Північна Корея заявила, що посилить "тривале протистояння" проти Сполучених Штатів і розгляне можливість відновлення "всіх тимчасово призупинених заходів".

Джерело: AFP, Reuters

Деталі: Незважаючи на жорсткі міжнародні санкції, цього року Пхеньян провів низку випробувань зброї, в тому числі гіперзвукових ракет, оскільки лідер країни Кім Чен Ин має на меті подальше зміцнення збройних сил.

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Засідання політбюро ЦК партії Північної Кореї "дало доручення відповідному сектору... невідкладно розглянути питання про відновлення" всієї діяльності, яка була тимчасово припинена, повідомляє державний ЗМІ країни KCNA, ймовірно посилаючись на програму міжконтинентальних балістичних ракет.

"Ворожа політика і військова загроза з боку США досягли межі небезпеки, яку більше не можна не помічати", - йдеться в повідомленні.

Імовірне відновлення ядерних випробувань і балістичних ракет великої дальності відбувається у час, коли єдиний союзник Кім Чен Ина Китай має провести зимові Олімпійські ігри наступного місяця, а Південна Корея готується до президентських виборів у березні.

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Лідер Північної Кореї оголосив мораторій на ядерні випробування у 2018 році, але пригрозив скасувати його після того, як переговори з тодішнім президентом США Дональдом Трампом провалилися в 2019 році.

Що передувало: Берегова охорона Японії заявила, що Північна Корея запустила балістичну ракету.

Нагадаємо: Снаряд, який на минулому тижні випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.