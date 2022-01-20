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Северная Корея может возобновить ядерные и ракетные испытания на фоне противостояния с США

Четверг, 20 января 2022, 04:45
Северная Корея может возобновить ядерные и ракетные испытания на фоне противостояния с США
Лидер КНДР Ким Чен Ын, фото Getty Images

Северная Корея заявила, что усилит "длительное противостояние" против Соединенных Штатов и рассмотрит возможность возобновления "всех временно приостановленных мер".

Источник: AFP, Reuters

Детали: Несмотря на жесткие международные санкции, в этом году Пхеньян провел ряд испытаний оружия, в том числе гиперзвуковых ракет, поскольку лидер страны Ким Чен Ын стремится к дальнейшему укреплению вооруженных сил.

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Заседание политбюро ЦК партии Северной Кореи "дало поручение соответствующему сектору... безотлагательно рассмотреть вопрос о возобновлении" всей деятельности, которая была временно прекращена, сообщает государственное СМИ страны KCNA, предположительно ссылаясь на программу межконтинентальных баллистических ракет.

"Вражеская политика и военная угроза со стороны США достигли предела опасности, которую больше нельзя не замечать", - говорится в сообщении.

Вероятное восстановление ядерных испытаний и баллистических ракет большой дальности происходит в то время, когда единственный союзник Ким Чен Ина Китай должен провести зимние Олимпийские игры в следующем месяце, а Южная Корея готовится к президентским выборам в марте.

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Лидер Северной Кореи объявил мораторий на ядерные испытания в 2018 году, но пригрозил отменить его после того, как переговоры с тогдашним президентом США Дональдом Трампом провалились в 2019 году.

Напомним: Снаряд, выпущенный на прошлой неделе Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.

Темы: Северная Кореяоружие
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