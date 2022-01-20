У Києві судитимуть жінку, яка пограбувала банк на Оболоні – визнана осудною

Жінка, яка влітку 2021 року в Києві пограбувала банк із захопленням заручника, постане перед судом.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: До Оболонського районного суду столиці скеровано обвинувальний акт відносно 23-річної уродженки Київщини за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна.

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Висновком експертизи жінка визнана осудною.

Пряма мова Максимець: "Одразу після вчинення злочину з'явилася інформація, що зловмисниця могла не усвідомлювати своїх дій, "чула якісь голоси" тощо, однак проведена психіатрична експертиза довела, що жінка є осудною. Її дії були свідомими та спланованими заздалегідь.

Так вона придбала через мережу Інтернет пістолет, який хоч і не є вогнепальною зброєю, був використаний як засіб погрожування співробітникам банківського відділення та заручниці, які сприймали це як реальну загрозу своєму життю. Крім цього приміщенню банку було завдано шкоди внаслідок кидання "коктейлю Молотова". Тож ми можемо говорити про зухвалий злочин.

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Водночас обвинувачена визнає свою провину. Свої дії вона пояснила складними життєвими обставинами. Наразі жінка перебуває під домашнім арештом".

Деталі: За даними слідства, 20 липня 2021 року підозрювана з метою заволодіння грошовими коштами здійснила розбійний напад на відділення банку на вул. Автозаводській. Спершу вона кинула підпалену пляшку з легкозаймистою рідиною у приміщення, після чого почала вимагати гроші в працівників, погрожуючи предметом, схожим на пістолет.

Працівники банку виконали вимогу та передали ннападниці 15 тисяч гривень. Після цього підозрювана взяла у заручники 35-річну відвідувачку та намагалася втекти. Зловмисницю затримали на виході з приміщення банку. Заручниця не постраждала.

Додатково: Санкція статті з передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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