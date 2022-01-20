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В Киеве будут судить женщину, которая ограбила банк на Оболони – признана вменяемой

Четверг, 20 января 2022, 13:39

Женщина, которая летом 2021 года в Киеве ограбила банк с захватом заложника, предстанет перед судом.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: В Оболонский районный суд столицы направлен обвинительный акт в отношении 23-летней уроженки Киевщины по факту разбойного нападения на банковское учреждение, захвата заложников и повреждения имущества.

Выводом экспертизы женщина признана вменяемой.

Прямая речь Максимец: "Сразу после совершения преступления появилась информация, что злоумышленница могла не осознавать своих действий, "слышала какие-то голоса" и т.д., однако проведенная психиатрическая экспертиза доказала, что женщина вменяема. Ее действия были сознательными и спланированными заранее.

Так она приобрела через сеть Интернет пистолет, который хоть и не является огнестрельным оружием, был использован как запугивающее средство, которое сотрудники банковского отделения и заложница воспринимали как реальную угрозу своей жизни. Кроме этого помещению банка был причинен ущерб в результате бросания "коктейля Молотова". Поэтому мы можем говорить о дерзком преступлении.

В то же время обвиняемая признает свою вину. Свои действия она объяснила сложными жизненными обстоятельствами. Сейчас женщина находится под домашним арестом".

Детали: По данным следствия, 20 июля 2021 года подозреваемая с целью завладения денежными средствами совершила разбойное нападение на отделение банка на ул. Автозаводской. Сначала она бросила горящую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение, после чего потребовала деньги у работников, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Работники банка выполнили требование и передали нападающей 15 тысяч гривен. После этого подозреваемая взяла в заложники 35-летнюю посетительницу и пыталась скрыться. Злоумышленницу задержали на выходе из помещения банка. Заложница не пострадала.

Дополнительно: Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предыстория:

  • 20 июля уроженка Киевщины 1998 года рождения совершила разбойное нападение на помещение банка на ул. Автозаводской, бросила подожженную бутылку с жидкостью и угрожая предметом, похожим на пистолет, завладела 15 тысячами гривен.
  • После этого женщина пыталась сбежать, взяв в заложники 35-летнюю посетительницу банка, но правоохранители оперативно ее задержали.
  • Суд арестовал задержанную, но впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевкриминал


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