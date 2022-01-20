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В ОП планували затримати Порошенка в аеропорту і посадити під домашній арешт – джерела

Четвер, 20 січня 2022, 14:13

В Офісі президента планували затримати п'ятого президента і нардепа Петра Порошенка у день його повернення в Україну, щоб доставити в суд, але не ризикнули через натовп прихильників політика. 

Джерело: матеріал Української правди "Сенк'ю, містер Блінкен". Як і чому Порошенко уник арешту"

Деталі: За словами джерел УП, на Банковій хотіли, щоб у день повернення Порошенка в Україну 17 січня його затримали слідчі ДБР в аеропорту і доставити в суд.

Того ж дня Порошенку мали обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід раніше отримали всі інші фігуранти "вугільної справи".

Проте плану не вдалося втілити. Спочатку в Жулянах прикордонники не знали, що робити з паспортом Порошенка.

А потім працівники ДБР не ризикнули арештовувати колишнього президента біля аеропорту в оточенні тисяч його прихильників.

Крім того, судді Печерського суду знадобилося кілька днів, щоб прийняти рішення. Джерела у суді пояснюють, що ніхто із суддів не хоче повторювати долі судді Кірєєва, котрий приймав рішення щодо лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

За словами співрозмовників УП, найголовніше, що суд визнав Порошенка підозрюваним.

Найгіршим варіантом було би, якби політика просто відпустили. 

Передісторія: 

  • Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.
  • Після рішення суду Порошенко поїхав "святкувати" до ресторану "Царське село" разом із своєю командою. Серед гостей репортери помітили нардепів Геращенко, Гончаренка, Сюмар, Герасимова, Алєксєєва, Зінкевич, журналіста Гайдукевича, адвоката Новікова та інших.

Українська правда
Теми: ПорошенкоОфіс президента
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