В ОП планировали задержать Порошенко в аэропорту и посадить под домашний арест – источники

В Офисе президента планировали задержать пятого президента и нардепа Петра Порошенко в день его возвращения в Украину, чтобы доставить в суд, но не рискнули из-за толпы сторонников политика.

Источник: материал Украинской правды "Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста"

Детали: По словам источников УП, на Банковой хотели, чтобы в день возвращения Порошенко в Украину 17 января его задержали следователи ГБР в аэропорту и доставили в суд.

В тот же день Порошенко должны были избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичную меру ранее получили все остальные фигуранты "угольного дела".

Однако план не удалось воплотить. Сначала в Жулянах пограничники не знали, что делать с паспортом Порошенко.

А затем работники ГБР не рискнули арестовывать бывшего президента у аэропорта в окружении тысяч его сторонников.

Кроме того, судье Печерского суда понадобилось несколько дней, чтобы принять решение. Источники в суде объясняют, что никто из судей не хочет повторять судьбы судьи Киреева, принимавшего решение в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

По словам собеседников УП, самое главное, что суд признал Порошенко подозреваемым.

Худшим вариантом было бы, если бы политика отпустили.

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