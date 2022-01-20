В ОП планировали задержать Порошенко в аэропорту и посадить под домашний арест – источники
В Офисе президента планировали задержать пятого президента и нардепа Петра Порошенко в день его возвращения в Украину, чтобы доставить в суд, но не рискнули из-за толпы сторонников политика.
Источник: материал Украинской правды "Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста"
Детали: По словам источников УП, на Банковой хотели, чтобы в день возвращения Порошенко в Украину 17 января его задержали следователи ГБР в аэропорту и доставили в суд.
В тот же день Порошенко должны были избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичную меру ранее получили все остальные фигуранты "угольного дела".
Однако план не удалось воплотить. Сначала в Жулянах пограничники не знали, что делать с паспортом Порошенко.
А затем работники ГБР не рискнули арестовывать бывшего президента у аэропорта в окружении тысяч его сторонников.
Кроме того, судье Печерского суда понадобилось несколько дней, чтобы принять решение. Источники в суде объясняют, что никто из судей не хочет повторять судьбы судьи Киреева, принимавшего решение в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
По словам собеседников УП, самое главное, что суд признал Порошенко подозреваемым.
Худшим вариантом было бы, если бы политика отпустили.
Предыстория:
- Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
- После решения суда Порошенко поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой. Среди гостей репортеры заметили нардепов Геращенко, Гончаренко, Сюмар, Герасимова, Алексеева, Зинкевича, журналиста Гайдукевича, адвоката Новикова и других.