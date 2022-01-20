Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОП планировали задержать Порошенко в аэропорту и посадить под домашний арест – источники

Четверг, 20 января 2022, 13:13
В ОП планировали задержать Порошенко в аэропорту и посадить под домашний арест – источники

В Офисе президента планировали задержать пятого президента и нардепа Петра Порошенко в день его возвращения в Украину, чтобы доставить в суд, но не рискнули из-за толпы сторонников политика.

Источник: материал Украинской правды "Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста"

Детали: По словам источников УП, на Банковой хотели, чтобы в день возвращения Порошенко в Украину 17 января его задержали следователи ГБР в аэропорту и доставили в суд.

Реклама:

В тот же день Порошенко должны были избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичную меру ранее получили все остальные фигуранты "угольного дела".

Однако план не удалось воплотить. Сначала в Жулянах пограничники не знали, что делать с паспортом Порошенко.

А затем работники ГБР не рискнули арестовывать бывшего президента у аэропорта в окружении тысяч его сторонников.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, судье Печерского суда понадобилось несколько дней, чтобы принять решение. Источники в суде объясняют, что никто из судей не хочет повторять судьбы судьи Киреева, принимавшего решение в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

По словам собеседников УП, самое главное, что суд признал Порошенко подозреваемым.

Худшим вариантом было бы, если бы политика отпустили.

Предыстория: 

  • Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
  • После решения суда Порошенко поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой. Среди гостей репортеры заметили нардепов Геращенко, Гончаренко, Сюмар, Герасимова, Алексеева, Зинкевича, журналиста Гайдукевича, адвоката Новикова и других.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: