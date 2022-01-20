Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ОП планировали задержать Порошенко в аэропорту и посадить под домашний арест – источники

Четверг, 20 января 2022, 14:13

В Офисе президента планировали задержать пятого президента и нардепа Петра Порошенко в день его возвращения в Украину, чтобы доставить в суд, но не рискнули из-за толпы сторонников политика.

Источник: материал Украинской правды "Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста"

Детали: По словам источников УП, на Банковой хотели, чтобы в день возвращения Порошенко в Украину 17 января его задержали следователи ГБР в аэропорту и доставили в суд.

В тот же день Порошенко должны были избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичную меру ранее получили все остальные фигуранты "угольного дела".

Однако план не удалось воплотить. Сначала в Жулянах пограничники не знали, что делать с паспортом Порошенко.

А затем работники ГБР не рискнули арестовывать бывшего президента у аэропорта в окружении тысяч его сторонников.

Кроме того, судье Печерского суда понадобилось несколько дней, чтобы принять решение. Источники в суде объясняют, что никто из судей не хочет повторять судьбы судьи Киреева, принимавшего решение в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

По словам собеседников УП, самое главное, что суд признал Порошенко подозреваемым.

Худшим вариантом было бы, если бы политика отпустили.

Предыстория: 

  • Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
  • После решения суда Порошенко поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой. Среди гостей репортеры заметили нардепов Геращенко, Гончаренко, Сюмар, Герасимова, Алексеева, Зинкевича, журналиста Гайдукевича, адвоката Новикова и других.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоОфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Порошенко
Ушел в отпуск судья, огласивший меру пресечения Порошенко
"Угольное" дело Порошенко курирует заместитель главы ОП Татаров – источники
Главные новости среды и ночи: мера пресечения для Порошенко, призыв Зеленского
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...