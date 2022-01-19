Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Порошенко після суду святкує у столичному ресторані

Середа, 19 січня 2022, 18:22
Порошенко після суду святкує у столичному ресторані
фото: УП

П’ятий президент Петро Порошенко після рішення суду поїхав святкувати до ресторану Царське село разом із своєю командою.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Серед гостей репортери помітили нардепів Ірину Геращенко, Олексія Гончаренка, Вікторію Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алєксєєва, Яну Зінкевич, журналіста Віталія Гайдукевича, Юрія Бірюкова, адвоката Іллю Новікова, речника Порошенка Святослава Цеголка та інших.

Реклама:

З ресторану після Порошенка за 5 хвилин вийшов мільйонер Ігор Воронов.

Upd. Після публікації новини нардепка "ЄС" Ірина Геращенко написала у Facebook, що фракція запросила Порошенка з дружиною святкувати новорічні та різдвяні свята.

За її словами, присутні були усі нардепи партії, депутати з Київради та "молодіжка і друзі".

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 
 
 
 
 

Читати також: "Історія "державної зради" Порошенка

Петро Порошенко: Зеленський – людина неадекватна і це небезпечно для країни

Передісторія: 

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду. У той день, суддя Олексій Соколов перебував у нарадчій кімнаті близько 5 годин, а згодом оголосили, що рішення про обрання запобіжного заходу перенесли на 19 січня.
  • 19 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка та його дружини Марини та визначив особисте зобов’язання як запобіжний захід. Крім того, народний депутат повинен віддати свій паспорт для виїзду закордон, не залишати територію Києва та Київської області без дозволу судді та з’являтися за викликом до суду. У Державному бюро розслідувань, яке розслідує цю справу, незадоволені рішенням суду та розглядають оскарження рішення в апеляційній інстанції.
  • Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.

Михайло Ткач, Роман Петренко, УП
Теми: Порошенкосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: