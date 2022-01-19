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Порошенко після суду святкує у столичному ресторані

Середа, 19 січня 2022, 19:22
фото: УП

П’ятий президент Петро Порошенко після рішення суду поїхав святкувати до ресторану Царське село разом із своєю командою.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Серед гостей репортери помітили нардепів Ірину Геращенко, Олексія Гончаренка, Вікторію Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алєксєєва, Яну Зінкевич, журналіста Віталія Гайдукевича, Юрія Бірюкова, адвоката Іллю Новікова, речника Порошенка Святослава Цеголка та інших.

З ресторану після Порошенка за 5 хвилин вийшов мільйонер Ігор Воронов.

Upd. Після публікації новини нардепка "ЄС" Ірина Геращенко написала у Facebook, що фракція запросила Порошенка з дружиною святкувати новорічні та різдвяні свята.

За її словами, присутні були усі нардепи партії, депутати з Київради та "молодіжка і друзі".

 
 
 
 
 
 
 

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Петро Порошенко: Зеленський – людина неадекватна і це небезпечно для країни

Передісторія: 

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду. У той день, суддя Олексій Соколов перебував у нарадчій кімнаті близько 5 годин, а згодом оголосили, що рішення про обрання запобіжного заходу перенесли на 19 січня.
  • 19 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка та його дружини Марини та визначив особисте зобов’язання як запобіжний захід. Крім того, народний депутат повинен віддати свій паспорт для виїзду закордон, не залишати територію Києва та Київської області без дозволу судді та з’являтися за викликом до суду. У Державному бюро розслідувань, яке розслідує цю справу, незадоволені рішенням суду та розглядають оскарження рішення в апеляційній інстанції.
  • Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.

Михайло Ткач, Роман Петренко, УП
Теми: Порошенкосуд
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