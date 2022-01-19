Порошенко після суду святкує у столичному ресторані

П’ятий президент Петро Порошенко після рішення суду поїхав святкувати до ресторану Царське село разом із своєю командою.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Серед гостей репортери помітили нардепів Ірину Геращенко, Олексія Гончаренка, Вікторію Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алєксєєва, Яну Зінкевич, журналіста Віталія Гайдукевича, Юрія Бірюкова, адвоката Іллю Новікова, речника Порошенка Святослава Цеголка та інших.

З ресторану після Порошенка за 5 хвилин вийшов мільйонер Ігор Воронов.

Upd. Після публікації новини нардепка "ЄС" Ірина Геращенко написала у Facebook, що фракція запросила Порошенка з дружиною святкувати новорічні та різдвяні свята.

За її словами, присутні були усі нардепи партії, депутати з Київради та "молодіжка і друзі".

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