Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київрада звернулася до влади щодо "переслідування Порошенка"

Четвер, 20 січня 2022, 15:29
Київрада звернулася до влади щодо переслідування Порошенка
скриншот

Депутати Київради підтримали звернення КМР до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді, президента та Офісу генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера опозиції, п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: засідання Київської міськради

Деталі: Питання розглядали понад дві години.

Реклама:

Включення до порядку денного підтримали 64 депутати на позачерговому засіданні.

Підтримали "ЄС", "Голос", "Удар" та "Єдність".

З рекомендаціями регламентної комісії проєкт підтримали 62 нардепи, 6 проти.  

ВІДЕО ДНЯ

Під час обговорення "Слуги народу" та "ОПЗЖ" заявляли, що вони не хочуть голосувати за проєкт лише через Порошенка. Інші партії наголошували, що йдеться про демократію та проукраїнські цінності.

"Слуги народу" блокували трибуну, а також просили перенести це питання та розглянути останнім.

 "ОПЗЖ" поцікавилася, чому Віктора Медведчука немає у цьому зверненні.

З трибуни дозволили виступити нардепам "ЄС" Олексію Гончаренку та Вікторії Сюмар, нардепкам "Слуги народу" Лесі Забуранній та Юлії Гришиній, а також очільниці партії влади Олені Шуляк.

 

Передісторія:

  • Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.
  • Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.
  • Крім того, Порошенко після рішення суду поїхав святкувати до ресторану Царське село разом із своєю командою. Серед гостей репортери помітили нардепів Геращенко, Гончаренка, Сюмар, Герасимова, Алєксєєва, Зінкевич, журналіста Гайдукевича, адвоката Новікова та інших.

Роман Петренко, УП
Теми: КиївПорошенкоЗеленськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Київ
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Останні новини
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
Усі новини...
Реклама: