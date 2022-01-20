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Київрада звернулася до влади щодо "переслідування Порошенка"

Четвер, 20 січня 2022, 16:29
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Депутати Київради підтримали звернення КМР до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді, президента та Офісу генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера опозиції, п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: засідання Київської міськради

Деталі: Питання розглядали понад дві години.

Включення до порядку денного підтримали 64 депутати на позачерговому засіданні.

Підтримали "ЄС", "Голос", "Удар" та "Єдність".

З рекомендаціями регламентної комісії проєкт підтримали 62 нардепи, 6 проти.  

Під час обговорення "Слуги народу" та "ОПЗЖ" заявляли, що вони не хочуть голосувати за проєкт лише через Порошенка. Інші партії наголошували, що йдеться про демократію та проукраїнські цінності.

"Слуги народу" блокували трибуну, а також просили перенести це питання та розглянути останнім.

 "ОПЗЖ" поцікавилася, чому Віктора Медведчука немає у цьому зверненні.

З трибуни дозволили виступити нардепам "ЄС" Олексію Гончаренку та Вікторії Сюмар, нардепкам "Слуги народу" Лесі Забуранній та Юлії Гришиній, а також очільниці партії влади Олені Шуляк.

Передісторія:

  • Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.
  • Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.
  • Крім того, Порошенко після рішення суду поїхав святкувати до ресторану Царське село разом із своєю командою. Серед гостей репортери помітили нардепів Геращенко, Гончаренка, Сюмар, Герасимова, Алєксєєва, Зінкевич, журналіста Гайдукевича, адвоката Новікова та інших.

Роман Петренко, УП
Теми: КиївПорошенкоЗеленськийВерховна Рада
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