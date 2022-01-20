Київрада звернулася до влади щодо "переслідування Порошенка"

Депутати Київради підтримали звернення КМР до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді, президента та Офісу генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера опозиції, п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: засідання Київської міськради

Деталі: Питання розглядали понад дві години.

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Включення до порядку денного підтримали 64 депутати на позачерговому засіданні.

Підтримали "ЄС", "Голос", "Удар" та "Єдність".

З рекомендаціями регламентної комісії проєкт підтримали 62 нардепи, 6 проти.

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Під час обговорення "Слуги народу" та "ОПЗЖ" заявляли, що вони не хочуть голосувати за проєкт лише через Порошенка. Інші партії наголошували, що йдеться про демократію та проукраїнські цінності.

"Слуги народу" блокували трибуну, а також просили перенести це питання та розглянути останнім.

"ОПЗЖ" поцікавилася, чому Віктора Медведчука немає у цьому зверненні.

З трибуни дозволили виступити нардепам "ЄС" Олексію Гончаренку та Вікторії Сюмар, нардепкам "Слуги народу" Лесі Забуранній та Юлії Гришиній, а також очільниці партії влади Олені Шуляк.

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